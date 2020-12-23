ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У справжньому кайфі: Надя Дорофєєва похвалилася перед шанувальникам своїми мільйонами

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 16:21
У справжньому кайфі: Надя Дорофєєва похвалилася перед шанувальникам своїми мільйонами Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва цього сезону стала наставником на проекті "Голос країни", 1+1. Дорофєєва зізналася, що готова ділитися своєю енергією з артистами-початківцями. Співачка зазначила, що зйомки сліпих прослуховувань завершені, свою "нереальну" команду вона вже зібрала.

А тепер у співачки новий привід порадіти: відео нового кліпу під назвою gorit набрав 10 мільйонів переглядів на YouTube. В честь цього співачка зробила пост у своєму мікроблозі, написавши, що вона в захваті.

"А-а-а-а-а! 10 мільйонів у кліпу gorit! Я в кайфі!", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, що Дорофєєва почала сольну кар'єру, а ще - змінилася до невпізнання. Співачка зробила нову зачіску - підстриглася, зробила чубок, пофарбувала волосся.

Співачка віглядає чудово, правда, її фоловери в якийсь момент не впізнали в ній свого кумира, подумавши, що це Майлі Сайрус чи Світлана Лобода.

У справжньому кайфі: Надя Дорофєєва похвалилася перед шанувальникам своїми мільйонами

Дорофєєва змінюється на очах (фото, відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"На Лободу схожа з такою зачіскою і кольором волосся", "Зачіска нагадує Лободу...", "Копія Лободи тепер", - не приховували емоцій під постами співачки її фанати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Надя Дорофеєва
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Справа Марківа: Україна не дозволить Росії задіяти механізми Інтерполу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Справа Марківа: Україна не дозволить Росії задіяти механізми Інтерполу