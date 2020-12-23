У справжньому кайфі: Надя Дорофєєва похвалилася перед шанувальникам своїми мільйонами

Надя Дорофєєва цього сезону стала наставником на проекті "Голос країни", 1+1. Дорофєєва зізналася, що готова ділитися своєю енергією з артистами-початківцями. Співачка зазначила, що зйомки сліпих прослуховувань завершені, свою "нереальну" команду вона вже зібрала.

А тепер у співачки новий привід порадіти: відео нового кліпу під назвою gorit набрав 10 мільйонів переглядів на YouTube. В честь цього співачка зробила пост у своєму мікроблозі, написавши, що вона в захваті.

"А-а-а-а-а! 10 мільйонів у кліпу gorit! Я в кайфі!", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, що Дорофєєва почала сольну кар'єру, а ще - змінилася до невпізнання. Співачка зробила нову зачіску - підстриглася, зробила чубок, пофарбувала волосся.

Співачка віглядає чудово, правда, її фоловери в якийсь момент не впізнали в ній свого кумира, подумавши, що це Майлі Сайрус чи Світлана Лобода.

Дорофєєва змінюється на очах (фото, відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"На Лободу схожа з такою зачіскою і кольором волосся", "Зачіска нагадує Лободу...", "Копія Лободи тепер", - не приховували емоцій під постами співачки її фанати.