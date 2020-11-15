RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Справжній боєць: Катерина Кухар розповіла, кого вважає переможцем "Танців з зірками"

Автор: Lite

Катерина Кухар зробила зізнання про "Танці з зірками"

Катерина Кухар - одна з найулюбленіших глядачами телеперсон. Судья "Танці з зірками 2020" - невичерпне джерело натхнення для її фоловерів. Воно і не дивно: радує Катерина не тільки красою, але і мудрістю.

Так, у своєму мікроблозі Кухар розповіла про ймовірного переможця на шоу. Для цього зірка запостила чуттєвий знімок: вона сидить в пікантній позі в топі з відвертим декольте. Високий хвіст, довгі вії надали образу Катерини загадковості та вишуканості.

Краса і мудрість - "небезпечне" поєднання (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Танці з зірками" виходять на фінішну пряму. Всього 4 пари, всього три ефіру і переможець буде названий! Але як відомо, останній бій - він важкий самий!

Фізичні і моральні сили учасників вже закінчується. Витримати три місяці понад навантаження і щотижневий стресовий фактор може далеко не кожен.
Я думаю, здобуде перемогу саме той, хто зможе, взявши волю в кулак, дотиснути. Для цього, крім таланту, потрібен характер справжнього бійця", - заявила Кухар.

Нагадаємо, Катерина Кухар надихнула фоловерів висловлюванням, що найцінніше і в житті, і на сцені: у кого це виходить, той непереможний!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катерина КухарТанці з зіркамиТанцы со звездами