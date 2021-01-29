Справжній тато: Юрій Горбунов зворушив зимовим вечірнім ритуалом з синочком

Юрій Горбунов став все частіше публікувати фото з синочком Іваном і навіть показав його очі, адже зіркова родина досі ховає трирічного малюка. Але уважні шанувальники вже розгледіли схожість батька і хлопчика. Так, в цей раз Юрій показав вечірню прогулянку з ним.

Перед вечірньою прогулянкою по засніжених вуличках котеджного містечка, де живе сім'я, Юрій вирішив влаштувати "генеральне прибирання" - він очистив сніг біля будинку. "Любиш сніг, люби його і прибирати", - резонно зазначив шоумен, опублікувавши красномовне фото з лопатою.

А пізніше Юрій розмістив знімок вечірньої прогулянки з синочком Іваном. Дбайливий тато катає хлопчика на зручних санчатах.

Юрій вийшов на вечрнюю прогулянку з сином і дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну, і перед сном сімейна прогулянка", - підписав фото з сином Юрій і уточнив, що автором кадру стала його дружина Катя.

В коментарях підписники ведучого стали розповідати про погодні умови в своєму регіоні і навіть позаздрили сніжній зимі в Києві і області.

Справжній тато! Супер!

Я захоплююся вами, ви чудовий батько

Крутяк

Яка чудова сімейна прогулянка і фото відмінне

Які у вас санчата красиві, та й хлопці

Крім того, Юрій показав подарунок для сина – симпатичну модель машинки в коробці. Він сидить біля власного авто і зазначає: "Якщо є у тата, має бути у сина".

Юрій готує сину чоловічий подарунок, як у тата (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Катю Осадчу запідозрили у вагітності – на останніх фото і відео можна розглянути животик.