Справжній тиран: стала відома нова причина розлучення Кім Кардашьян і Каньє Уеста

Кім Кардашян і Каньє Уест були ідеальною парою багато років. А тому новина про розлучення зірок шокувала громадськість. Пара розійшлася досить мирно, зберігши заради дітей хороші стосунки. Але поступово в цій історії стало з'являтися все більше шокуючих подробиць.

За офіційною версією, Кім Кардашьян довго намагалася зберегти стосунки з чоловіком. А в одному з випусків "Сімейства Кардашьян" розплакалася і заявила сестрам, що відчуває себе невдахою. За словами інстадіви, вона не може стати чоловікові тією дружиною, яка йому потрібна. А він, у свою чергу, не робить щасливою саму Кім. Тоді шанувальники пари щиро співчували Кім, за якою міцно закріпилася репутація ідеальної дружини і мами.

Кім Кардашян з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

У свою чергу, Каньє Уест не приховував, що він побоюється рідних Кім, зокрема - Кріс Дженнер, яку він називав надмірно владною. Жінка разом з дочкою наполягала на лікуванні Каньє від біполярного розладу. І як запевняв репер, мріяла закрити його в клініці. Також Уест нібито більше не міг знайти спільну мову з Кім, яка стала думати тільки про гроші і славу.

А тепер в пресі з'явилися новини, що Кардашьян не просто хотіла відправити чоловіка на лікування. А навіть мріяла стати його опікункою, на манер батька Брітні Спірс. Таким чином, вона змогла б повністю взяти контроль над його грошима, соціальними мережами і пересуванням.

У правдивість цієї історії говорить і той факт, що Кім особисто знайома з Лу Тейлор - бізнес-менеджером Брітні Спірс, що кілька років була помічницею батька Спірс. Більшість фанатів миттєво прийняли сторону Каньє Уеста, назвавши Кім тираном і готовою на все заради наживи. Інші ж не повірили в правдивість інформації.