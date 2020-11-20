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Настя Каменських в крихітних трусиках похвалилася спокусливою фігурою: шикарні форми

Автор: Lite

Співачка поділилася пікантним фото зі спальні

Настя Каменських не соромиться відвертих фото – навпаки, вона охоче розбурхує фантазію громадськості пікантними знімками і навіть фотографується ню, демонструючи у всій красі апетитні підтягнуті форми. Дівчина взяла за звичку дуже рано вставати і починати день з тренування, до чого закликає і своїх шанувальників, невпинно мотивуючи їх. Так, цього разу зірка поділилася в Instagram кадром відразу після занять спортом, причому показала себе у відвертому образі.

Співачка робить селфі в спальні. На ній – крихітні чорні трусики і білий вільний топ. Волосся завбачливо зібране у високий хвіст.

"Ранкова перевірка форми та спорту. Дівчатка, признавайтесь, ви теж після кожного тренування біжите до дзеркала, щоб подивитися, як круто подкачались за один раз? Але до речі, м'язи і правда на деякий час після тренування помітно зміцнюються. І коли вранці позаймаєшся і бачиш результат, це мотивує на весь день! Ще одна класна причина займатися саме після пробудження", – поділилася мотивацією співачка.

Шанувальники тут же кинулися робити компліменти її стрункій фігурі.

  • Шикарна
  • Худенька
  • Красуня!
  • Шикарні форми
  • Клас, дуже круто
  • Ви велика розумниця
  • Ви дуже гарна
  • Дуже круто выгладите
  • Фігурка в тебе - вогонь!
  • Чудова фігура

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських озвучила секрет ідеальної шкіри і зарядила шанувальників мотивацією.

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