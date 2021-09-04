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Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розбурхала мережу: "шикарна і без макіяжу"

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Субота 04 вересня 2021 16:42
Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розбурхала мережу: "шикарна і без макіяжу" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських не соромиться робити провокаційні фото і періодично дражнить шанувальників пікантними фотосетами. Зірка зізнається: автор її відвертих знімків - незмінно чоловік Потап. Продюсер і репер пишається красунею-дружиною, захоплюється її талантом і підтримує у всіх починаннях. Настя для нього - муза і величезний мотиватор.

Співачка вирішила побалувати фанів черговою порцією ефектних спокусливих кадрів в Instagram.

Вона запостила фото в одному халаті з рушником на голові. Стає очевидно, що артистка тільки з душу - на ній немає ні грама макіяжу. Гра світла і тіні на веранді, де розташувалася зірка після водних процедур, робить кадр атмосферним і динамічним. Настя вважала за краще не підписувати фото, даючи розгул фантазії шанувальників.

Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розбурхала мережу: &quot;шикарна і без макіяжу&quot;

Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Шикарна і без макіяжу
  • Вафелька
  • Яка сексі
  • Дуже красива
  • Настя що з макіяжем, що без нього прекрасна
  • З легким паром
  • Просто супер красуня
  • Чарівна

Раніше Настя вже дражнила фанів фото з ванної. Вона ніжиться в пухнастій піні, закривши в блаженстві очі і насолоджуючись релаксом.

Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розбурхала мережу: &quot;шикарна і без макіяжу&quot;

Настя поніжилася в повітряній піні (фото: instagram.com/kamenskux)

До слова, ризикова Настя навіть скупалася вранці в басейні, але ж погодні умови в Києві та області, де розташований будинок співачки, в ці вихідні по-справжньому осінні і не балують теплом.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала в образі живої ляльки - так вона підготувалася до Дня знань.

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Настя Каменських
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