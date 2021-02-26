Настя Каменських спантеличила мережу виглядом вранці без макіяжу: одна з небагатьох

Настя Каменських тримає шанувальників в курсі подій свого життя і ділиться з ними мотивацією, а стимулює виключно власними прикладом. Так, зірка вирішила показати в короткому ролику свій насичений ранок і засвітила обличчя без макіяжу відразу після сну, а також продемонструвала, чим займається на початку дня.

Відразу після пробудження Настя вмивається, а потім одягається в спортивну форму, бере свою улюбленицю Мімі і відправляється на пробіжку. По поверненню додому робить комплекс вправ, приймає душ, потім готує корисний сніданок – вівсянка з полуницею, яку вона просто обожнює. Після цього приступає до онлайн-вивчення іспанської мови.

Шанувальники захопилися тим, яка енергійна, бадьора і продуктивна Настя з ранку. Правда деякі зазначили, що дозволити присвячувати час цілком собі Настя може лише тому, що у неї немає малюків, які вимагають постійної уваги.

Боже, яка молодець, вся в спорті. Така красуня

Розумниця

Будуть діти, не таке буде точно ранок. Хіба що тільки, коли підростуть

Одна з небагатьох зірок, хто красивий від природи

Ідеальніше ранок

Як же я в захваті від таких жінок з такою силою волі

Найкрутіший і найправильніший ранок!

Настя, ти супер, розумниця

Співачка не раз говорила про те, що прокидається дуже рано - це дає їй можливість все встигати вдень і почувати себе бадьоро й енергійно Але і лягає спати зірка дуже рано, щоб встигнути виспатися.