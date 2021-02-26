ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Настя Каменських спантеличила мережу виглядом вранці без макіяжу: одна з небагатьох

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 13:55
Настя Каменських спантеличила мережу виглядом вранці без макіяжу: одна з небагатьох Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських тримає шанувальників в курсі подій свого життя і ділиться з ними мотивацією, а стимулює виключно власними прикладом. Так, зірка вирішила показати в короткому ролику свій насичений ранок і засвітила обличчя без макіяжу відразу після сну, а також продемонструвала, чим займається на початку дня.

Ролик з'явився на сторінці співачки в Instagram.

Відразу після пробудження Настя вмивається, а потім одягається в спортивну форму, бере свою улюбленицю Мімі і відправляється на пробіжку. По поверненню додому робить комплекс вправ, приймає душ, потім готує корисний сніданок – вівсянка з полуницею, яку вона просто обожнює. Після цього приступає до онлайн-вивчення іспанської мови.

Шанувальники захопилися тим, яка енергійна, бадьора і продуктивна Настя з ранку. Правда деякі зазначили, що дозволити присвячувати час цілком собі Настя може лише тому, що у неї немає малюків, які вимагають постійної уваги.

  • Боже, яка молодець, вся в спорті. Така красуня
  • Розумниця
  • Будуть діти, не таке буде точно ранок. Хіба що тільки, коли підростуть
  • Одна з небагатьох зірок, хто красивий від природи
  • Ідеальніше ранок
  • Як же я в захваті від таких жінок з такою силою волі
  • Найкрутіший і найправильніший ранок!
  • Настя, ти супер, розумниця

Співачка не раз говорила про те, що прокидається дуже рано - це дає їй можливість все встигати вдень і почувати себе бадьоро й енергійно Але і лягає спати зірка дуже рано, щоб встигнути виспатися.

Нагадаємо, що раніше Потап показала свій світський вихід з підрослим сином Андрієм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою: хотіла підстригти собаку
У Києві жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою: хотіла підстригти собаку