Настя Каменських спантеличила мережу виглядом вранці без макіяжу: одна з небагатьох
Настя Каменських тримає шанувальників в курсі подій свого життя і ділиться з ними мотивацією, а стимулює виключно власними прикладом. Так, зірка вирішила показати в короткому ролику свій насичений ранок і засвітила обличчя без макіяжу відразу після сну, а також продемонструвала, чим займається на початку дня.
Ролик з'явився на сторінці співачки в Instagram.
Відразу після пробудження Настя вмивається, а потім одягається в спортивну форму, бере свою улюбленицю Мімі і відправляється на пробіжку. По поверненню додому робить комплекс вправ, приймає душ, потім готує корисний сніданок – вівсянка з полуницею, яку вона просто обожнює. Після цього приступає до онлайн-вивчення іспанської мови.
Шанувальники захопилися тим, яка енергійна, бадьора і продуктивна Настя з ранку. Правда деякі зазначили, що дозволити присвячувати час цілком собі Настя може лише тому, що у неї немає малюків, які вимагають постійної уваги.
- Боже, яка молодець, вся в спорті. Така красуня
- Розумниця
- Будуть діти, не таке буде точно ранок. Хіба що тільки, коли підростуть
- Одна з небагатьох зірок, хто красивий від природи
- Ідеальніше ранок
- Як же я в захваті від таких жінок з такою силою волі
- Найкрутіший і найправильніший ранок!
- Настя, ти супер, розумниця
Співачка не раз говорила про те, що прокидається дуже рано - це дає їй можливість все встигати вдень і почувати себе бадьоро й енергійно Але і лягає спати зірка дуже рано, щоб встигнути виспатися.
Нагадаємо, що раніше Потап показала свій світський вихід з підрослим сином Андрієм.