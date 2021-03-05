Настя Каменських перенесла всіх в "дивовижний світ дівчаток"
Настя Каменських, яка мріє про дитину, порадувала шанувальників новою піснею-маніфестом "Девочки рулят". Ця композиція з нового альбому артистки, який називається "Красное вино" і вийде в кінці весни.
Треком артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті, де також розповіла, про що її нове творіння.
"Цією піснею я хочу сказати всім дівчатам - ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви гарні! Ви відривні і запальні!" - написала NK.
За словами Каменських, місія всіх українок - "йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом, робити світ прекрасним і яскравим, наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими, любити і бути коханими".
"Ми команда, де всі дівчата стоять горою за красу і стиль, а при собі у них завжди помада і панчохи. Ми стежимо за собою, розвиваємося, не концентруємося на проблемах і недоліках, а знаємо, що всі ми індивідуальні і жіночні. Знайте - girls rule!" - зауважила Настя.
"Хай трек "Девочки рулят" перенесе вас в цей дивовижний світ дівчаток і відкриє нові грані емоцій, думок і вражень!" - додала вона.
Настя Каменських презентувала новий трек
Текст пісні "Девочки рулят":
Станьте в позу, крупный план,
Ты lady boss – yes, I know
Взгляд, как пуля, спрячь за очки,
В этом городе рулят
Девочки, девочки, девочки
Припев:
Девочки рулят (девочки рулят),
Девочки едут, девчонки тусуют,
Девочки рулят (девочки рулят),
Девочки рулят, по жизни кайфуют,
Девочки – такие девочки,
Девочки – такие девочки,
Девочки рулят,
Девочки руля-руля-руля-руля рулят.
Город засыпает – натянули каблуки,
Мафия девчонок – боди, мини и чулки,
Крестная луна на небе, ночь наша сестра,
Кроп-топ, мы поколение Google-а
У нас fashion gang, наш beauty сленг
Поломает тебе голову – вообще bang-bang,
Передай помаду, захвати Просекко,
С нами эта дискотека станет дискотека века.
Все подкаты – в сторону ребята,
Нам Апероля литр…
Алло, не трогай раками мой глиттер!
Припев.
Девочки-ру, девочки рулят,
Девочки-ту, девочки тусят,
Девочки-ха, девочки хотят,
Хотят, чтобы парни заценили наряд.
Я одевалась весь вечер,
Мой total lock безупречен,
Мы в туалете начертим
Стрелки и шиммер плечи.
Припев.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Раніше ми писали, що Оля Полякова і Настя Каменських злилися в поцілунку на камеру.