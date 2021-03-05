Настя Каменських перенесла всіх в "дивовижний світ дівчаток"

Настя Каменських, яка мріє про дитину , порадувала шанувальників новою піснею-маніфестом "Девочки рулят". Ця композиція з нового альбому артистки, який називається "Красное вино" і вийде в кінці весни.

Треком артистка поділилася у своєму Instagram -акаунті, де також розповіла, про що її нове творіння.

"Цією піснею я хочу сказати всім дівчатам - ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви гарні! Ви відривні і запальні!" - написала NK.

За словами Каменських, місія всіх українок - "йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом, робити світ прекрасним і яскравим, наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими, любити і бути коханими".

"Ми команда, де всі дівчата стоять горою за красу і стиль, а при собі у них завжди помада і панчохи. Ми стежимо за собою, розвиваємося, не концентруємося на проблемах і недоліках, а знаємо, що всі ми індивідуальні і жіночні. Знайте - girls rule!" - зауважила Настя.

"Хай трек "Девочки рулят" перенесе вас в цей дивовижний світ дівчаток і відкриє нові грані емоцій, думок і вражень!" - додала вона.

Настя Каменських презентувала новий трек

Текст пісні "Девочки рулят":

Станьте в позу, крупный план,

Ты lady boss – yes, I know

Взгляд, как пуля, спрячь за очки,

В этом городе рулят

Девочки, девочки, девочки

Припев:

Девочки рулят (девочки рулят),

Девочки едут, девчонки тусуют,

Девочки рулят (девочки рулят),

Девочки рулят, по жизни кайфуют,

Девочки – такие девочки,

Девочки – такие девочки,

Девочки рулят,

Девочки руля-руля-руля-руля рулят.

Город засыпает – натянули каблуки,

Мафия девчонок – боди, мини и чулки,

Крестная луна на небе, ночь наша сестра,

Кроп-топ, мы поколение Google-а

У нас fashion gang, наш beauty сленг

Поломает тебе голову – вообще bang-bang,

Передай помаду, захвати Просекко,

С нами эта дискотека станет дискотека века.

Все подкаты – в сторону ребята,

Нам Апероля литр…

Алло, не трогай раками мой глиттер!

Припев.

Девочки-ру, девочки рулят,

Девочки-ту, девочки тусят,

Девочки-ха, девочки хотят,

Хотят, чтобы парни заценили наряд.

Я одевалась весь вечер,

Мой total lock безупречен,

Мы в туалете начертим

Стрелки и шиммер плечи.

Припев.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)