Настя Каменських показала апетитні форми в міні-сукні з бахромою: "ікона стилю"
Настя Каменських бере участь в гіпершоу "Маска" на каналі "Україна" в ролі зоряного детектива і кожен раз вражає і захоплює шанувальників своїми ефектними образами. Для нового випуску співачка покрасувалася в стильній міні-сукні з оригінальним декором.
Знімками в новому луці зірка поділилася у своєму Instagram.
Так, 34-річна Настя постала в облягаючій чорній міні-сукні з напіввідкритими плечима і незвичайною бахромою зі стразами. Відвертий наряд відмінно підкреслив всі вигини апетитної фігури артистки і дозволив помилуватися на її стрункі ніжки.
Вражаючий аутфіт Каменських доповнила яскраво-рожевими туфлями-човниками і лаконічним ланцюжком на шиї. Також вона зробила макіяж з акцентом на очах і красиво вклала своє кучеряве волосся.
Настя Каменських показала фігуру в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)
"Шоу Маска - це коли інтрига не тільки не спадає, а й наростає. А всі, хто його дивиться (і я в тому числі) постійно ходять з думками "ну хто ж під цією маскою", перебираючи численні варіанти", - написала Настя.
Фолловери прийшли в захват від такого образу улюбленої артистки і засипали її компліментами.
- Краса
- Шикарний образ
- Наша принадність
- Богиня
- Неймовірна
- Туфлі вогонь
- Ікона стилю
- Красоточка
- Гарний образ
- Сексі-шмексі
- У Вас приголомшлива фігура
- Потап не ревнує?
Раніше Настя Каменських з мамою-красунею і зірковою хрещеною запалили несподіваним танцем.