ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні: "взагалі не змінилася"

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 12:31
Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні: "взагалі не змінилася" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських нечасто ділиться архівними сниками - співачка зізнавалася, що раніше дуже комплексувала з приводу своєї зовнішності. Однак зараз вона прийняла себе і порадувала шанувальників рідкісним кадром, на якому їй 18 років.

Фото, опублікованим в Instagram, вона привітала з 32-річчям свою кращу подругу, екс-дружину репера Олексія Завгородного (Позитив) Анну Андрійчук.

Відзначимо, що 30 листопада Анні виповнилося 32 роки. На знімку ж їй всього 16.

Юні подружки зображені в басейні в купальниках. На Каменських - блакитне бікіні, волосся зібране в пучок, а очі вона закрила через сліпуче сонце. Кадр зроблений зверху, і Андрійчук на ньому з посмішкою дивиться в об'єктив.

Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні: &quot;взагалі не змінилася&quot;

Настя Каменських приголомшила шанувальників архівним кадром з кращою подругою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Анечка! Бублик! Кохана! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела і чуйна людина на світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями, а скільки ще попереду ... Будь зухвалою дитинко, у тебе все вийде, а ми на підхваті і дуже тебе любимо! P. S. Обожнюю цей знімок. Тобі 16. Мені 18", - підписала Настя архівний кадр.

Анна відповіла на привітання в коментарях: "Любов моя! Дякую! Люблю дуже!".

Фоловери Каменських приєдналися до привітань, а також відзначили, що вона практично не змінилася з тих пір.

  • З днем народження! Ви супер класні подружки!
  • Взагалі не змінилася!
  • Які класні дівчата!!!
  • Здорово, така дружба, метушіться веселіться, і необов'язково в Мексиці
  • Які були красуні, такі і залишились
  • Фото супер, дівчатка молоденькі
  • Вау, скільки років ви дружите?? Покажіть ще такі давні фотографії, дуууже здивувалася
  • Які гарненькі
  • А ніби вчора сфоткалися
  • Дівчата зовсім не змінилися

Раніше Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів