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Настя Каменських вразила мережу появою в незвичайному капелюшку: море позитиву

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 11:48
Настя Каменських вразила мережу появою в незвичайному капелюшку: море позитиву Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка приміряла традиційний головний убір індіанців

Настя Каменських жодного дня не залишає шанувальників без захоплюючого контенту в соцмережах: мотивація. корисні поради, власний життєвий досвід і просто розважальні матеріали з'являються на її сторінках з завидною регулярністю. До того ж, співачка викликає захват і трепет фото і відео з чоловіком і змушує шанувальників досконально вивчати свої стильні образи, публікуючи кадри в трендових аутфітах. В цей раз модниця Настя вирішила не тільки продемонструвати свій осінній образ. Але і покрасуватися в дуже незвичайному капелюшку, а відео опублікувала Instagram.

На відео формату ТікТок співачка позує на фоні атмосферних декорацій в мексиканському стилі. На ній – затишний пухнастий светр і спідниця-міді з геометричним візерунком, а також чобітки молочного відтінку. Вона приміряє на камеру роуч - головний убір північноамериканських індіанців з пір'ям.

"Іноді один аксесуар змінює весь образ", – констатувала під відео Настя.

Фолловери співачки погодилися з нею і скупали в компліментах.

  • Льоші нереально пощастило
  • Море чарівності, позитиву і краси
  • Яка ж ти класна, посмішка неймовірно красива ,люблю тебе сонечко
  • Настя ,яка ж ти класна дівчинка
  • Красива
  • Нереальна
  • Настя, ви приклад для наслідування
  • Дуже симпатична
  • Нереально крута

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в білосніжному бікіні демонструвала апетитні форми.

До речі, Настя Каменських в пальто-косусі відомого демократичного бренду зачарувала осіннім образом.

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