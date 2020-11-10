Настя Каменських вразила мережу появою в незвичайному капелюшку: море позитиву

Співачка приміряла традиційний головний убір індіанців

Настя Каменських жодного дня не залишає шанувальників без захоплюючого контенту в соцмережах: мотивація. корисні поради, власний життєвий досвід і просто розважальні матеріали з'являються на її сторінках з завидною регулярністю. До того ж, співачка викликає захват і трепет фото і відео з чоловіком і змушує шанувальників досконально вивчати свої стильні образи, публікуючи кадри в трендових аутфітах. В цей раз модниця Настя вирішила не тільки продемонструвати свій осінній образ. Але і покрасуватися в дуже незвичайному капелюшку, а відео опублікувала Instagram.

На відео формату ТікТок співачка позує на фоні атмосферних декорацій в мексиканському стилі. На ній – затишний пухнастий светр і спідниця-міді з геометричним візерунком, а також чобітки молочного відтінку. Вона приміряє на камеру роуч - головний убір північноамериканських індіанців з пір'ям.

"Іноді один аксесуар змінює весь образ", – констатувала під відео Настя.

Фолловери співачки погодилися з нею і скупали в компліментах.

Льоші нереально пощастило

Море чарівності, позитиву і краси

Яка ж ти класна, посмішка неймовірно красива ,люблю тебе сонечко

Настя ,яка ж ти класна дівчинка

Красива

Нереальна

Настя, ви приклад для наслідування

Дуже симпатична

Нереально крута

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в білосніжному бікіні демонструвала апетитні форми.

До речі, Настя Каменських в пальто-косусі відомого демократичного бренду зачарувала осіннім образом.