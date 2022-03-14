Я захищу тебе від куль: Настя Каменських заспівала пісню про Україну, яка пробирає до сліз (відео)

Настя Каменських і Потап написали пісню Я - Україна, у якій йдеться про вторгнення Росії на нашу землю і про перемогу українського народу над загарбником.

Відео, яке пробирає до сліз, на ліричну, але життєстверджувальну композицію, NK випустила ввечері 14 березня.

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас - це Україна!" - йдеться у описі треку.

Зауважимо, що Потап написав слова до пісні, а його дружина долучилась до створення музики.

Текст пісні Я - Україна:

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Приспів:

Тому що я - Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Приспів.

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми - родина!

І нехай буде так!

Буде так!

До речі, вранці цього ж дня Каменських відреагувала на обстріл росіянами житлового будинку на Оболоні в Києві.

"РФ, зупинись! Де тут воєнні бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для будь-кого! Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це лише маленька частина всіх руйнувань та вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати інформацію у ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, заплющувати очі, мовчати, виконають такі накази! Як?" - написала Каменських.