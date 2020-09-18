Настя Каменських представила іспаномовний альбом: і це впевнена заявка на Греммі!

В альбом "Ecléctica" увійшли хіти "A Huevo" і "Elefante". Але не тільки ці пісні "підривають" сьогодні свідомість українських меломанів
Українська поп-діва Настя Каменських представила перший довгоочікуваний іспаномовний альбом "Ecléctica".
Настрій і характер платівки повністю відповідають значенню слова "Ecléctica", що перекладається, як "змішування, комбінація різних стилів та ідей". Платівка також демонструє багатогранність артистки, яка в своїй музиці впевнено міксує дві різні музичні культури: українську і латиноамериканську. Цей симбіоз допомагає створювати незвичайні пісні.
До "Ecléctica" увійшло 7 яскравих іспаномовних композицій з фірмовими сленговими фразами англійською і українською, що вже стало головною фішкою співачки. Серед треків є вже ставша хітом вибухова пісня "A Huevo" і вийшовший раніше сингл "Elefante", кліп на який подивилося більше 100 млн користувачів зі всього світу.
Цікаво, що вихід "Ecléctica" був запланований ще на квітень, але ситуація з пандемією внесла свої корективи в плани Насті і її команди.
18 вересня NK випустила "Ecléctica". І це - крутий альбом!
Я щаслива нарешті представити вам мій новий іспаномовний альбом! Неможливо передати словами почуття, які мене зараз переповнюють - одночасно ейфорія від результату, радість і гордість нарешті ділитися зі світом тим, над чим я працювала весь минулий рік; хвилювання, натхнення, подяка! І моя творчість, як і я сама - пристрасна, палка, емоційна і чуттєва!
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Фото, яке послужило обкладинкою для платівки, заслуговує окремої уваги.
Настя зізнається: дуже рада, що робота над новим альбомом почалася задовго до коронавірусу і вона встигла попрацювати з відомим фотографом Freddy Koh. Діло було в Мексиці.
"З роботами Фредді я знайома давно. У нього дуже чуттєві й глибокі роботи, які наскрізь пронизані сильною енергетикою і пристрастю. Це не дивно, адже атмосфера гарячої й вічно сонячної Мексики не може не надихати на такі зйомки. Я знала, що він живе і працює в Канкуні. Перед зустріччю з Фредді я настільки занурилася в майбутню фотосесію, що в моїй голові одразу виникли картинки з кадрами на березі Карибського моря у бурхливих хвилях на білосніжному піску. І я була щаслива, що фотограф настільки круто підготувався і відчув мене, що наші думки зійшлися. Більше того, під час процесу ми зрозуміли, що для обкладинки зробимо інший образ. Мені захотілося повернутися до витоків, до початку зародження культур і природи, але при цьому ми залишили той вогник, той запал, який, як вулкан вивергає нові музичні експерименти, під які хочеться рухатися і танцювати до глибокої ночі. Так і вийшла фотосесія, яку я називаю сексі бохо. І, як мені здається, цей експеримент вдався", - говорить сама Каменських.
Настя Каменських у фотосесії для обкладинки альбому "Ecléctica"
Шанувальники співачки вже встигли зацінити нове творіння Насті. І всі одностайно пишуть в коментарях: "Ecléctica" - це шедевр!
Додамо, що NK - перша українська артистка, вийшла на світовий ринок і яка підкорила своїми піснями західних слухачів, адже її хіт "Peligroso" потрапив відомий чарт Billboard, а хіт "Elefante", де вона вперше постала у своєму новому образі спокусливої Pantera Negra, більше 45 тижнів перебував у престижному світовому чарті Shazam Global, де зібрані найпопулярніші треки планети, і продовжує займати топові позиції.
Хіт "Elefante" досі рве всі чарти
Нагадаємо, нещодавно Каменських розсекретила формулу ідеальних відносин з Потапом.