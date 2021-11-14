ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Настя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскою

Новость на русском →
Неділя 14 листопада 2021 11:04
Настя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскою Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Популярна співачка Настя Каменських обожнює експериментувати із зовнішністю і приміряти різні луки - зірка показала один з яскравих образів, в якому постала на проекті "Маска".

Фото в спокусливому аутфіті і з несподіваною зачіскою вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала в коротких обтягуючих чорних шортах і помаранчевому подовженому жакеті зі шнурівкою і глибоким декольте, який підкреслив пишний бюст артистки. Вона доповнила образ чорними босоніжками на високих підборах, чокером на шиї і оригінальними сережками.

Особливу увагу привертає зачіска виконавиці - Каменських постала з класичним боб-каре і коротким чубчиком. Зрозуміло, що вона співачка не стала зістригати свої розкішні кучері, а просто одягла перуку.

Настя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскоюНастя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскою

Настя Каменських здивувала яскравим образом і новою стрижкою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Стільки таємниць, краси, музики і загадок. З кожним новим випуском Маски заплутують нас з детективами все більше! Тому без вас нам не розібратися", - написала співачка.

Шанувальники почали активно коментувати нові фото Каменських.

  • Офігенний образ
  • Ваааау! Шикарна
  • Вам пасує такий образ
  • Яка гарна
  • Сексі мама
  • Ох, яка краса
  • Дуже виразно і сексуально виглядаєш
  • Красоточка!
  • Каре вам йде
  • Асія Ахат повернулася
  • Боже ви така красива, і класна
  • Дуже круто з цією зачіскою!!! Просто чудо

Нагадаємо, раніше розпатлана Каменських без макіяжу показала, як весело готує сніданок Потапу.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Танці з зірками 2021: названо першого претендента на виліт з чвертьфіналу
Танці з зірками 2021: названо першого претендента на виліт з чвертьфіналу