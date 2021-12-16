ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Настя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила Потапа

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 14:17
Настя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила Потапа Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і дружина репера Потапа Настя Каменських похвалилася шикарним вбранням і поділилася мудрістю про те, що робить жінок і дівчат красивими.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в ефектному луці.

Так, Настя позувала перед камерою в спокусливій червоній сукні, яка відмінно підкреслила її розкішну фігуру. Вона доповнила образ масивними кільцями і сережками з чорним каменем.

Розкішні кучері вона перекинула на одне плече, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Настя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила ПотапаНастя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила Потапа

Настя Каменських у червоній сукні розкрила таємниці жіночої краси (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зарядила дівчат потужною мотивацією, нагадавши, що кожна з них красива - особливо якщо виконує деякі пункти.

"Хочеться сказати це кожній дівчині: ти красива. Красива, коли приймаєш себе. Красива, коли дбаєш про себе і вибираєш те, що для тебе краще. Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей. Коли говориш "Зі мною так не можна" і коли говориш "Так" тому, що робить тебе щасливою. Ти красива, коли випромінюєш добро. І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе. Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси", - написала співачка.

Красою і мудрістю своєї дружини захопився і Потап і не втримався від коментаря.

"Ой яка!" - написав продюсер.

Фолловери також не поскупилися на компліменти для Насті.

  • Яка красуня!!! Справжня
  • Чарівна
  • Настя, ну ти дуже красива!
  • Добре сказано, істина в твоїх словах, ти чарівна дівчина
  • Красуня
  • Ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура
  • Настя красуня, як завжди!!!
  • Сама чарівна посмішка
  • Чарівна!
  • Прекрасні слова
  • Пекуча красуня
  • Шикарна!

Нагадаємо, раніше Потап розповів, як вони з Настею відзначать річницю весілля - репер вразив заявою, що вхід на торжество буде платним.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок