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Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фото

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Середа 22 вересня 2021 19:20
Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фото Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменських продемонструвала ультрамодний образ на зйомках 2 сезону шоу "Маска", перший випуск якого на каналі "Україна" вийде уже 23 жовтня.

Для шоу зірка обрала лаймово-лимонну міні-сукню з рукавами-бафами і ефектним вирізом-декольте.

Об’ємні плечі родом з 90-х цього року надзвичайно актуальні, про що свідчить наявність таких моделей на світових подіумах. Дизайнери інтерпретують їх по-різному, але в цьому образі, каже стиліст співачки, бафи - символ жіночої сили.

Доповнюють сукню елегантні чорні туфлі на зав’язках.

Зачіска у вигляді високого хвоста і сучасних кольорових пасм біля лиця підкреслює оригінальний силует вбрання.

І ще один не менш яскравий акцент образу - не класичні, а більш сміливі smoky eyes.

Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фотоНастя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фото

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO розгадуватиме знаменитостей під масками у другому сезоні шоу, ведучим якого стане Володимир Остапчук.

Нагадаємо, раніше суддя "Маски" Оля Полякова в образі сексуального зайчика "засвітилася" на відео.

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