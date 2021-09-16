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Оля Полякова в образі сексуального зайчика "засвітилася" на відео

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 12:20
Оля Полякова в образі сексуального зайчика "засвітилася" на відео Оля Полякова знімається в шоу" Маска " (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова любить вражати і епатувати. Ось і зараз, на зйомках нового сезону шоу "Маска", прем'єра якого відбудеться на каналі "Україна" восени, зірковий детектив проєкту влаштувала спекотні танці в латексному костюмі.

Кілька пристрасних відео "королева ночі" опублікувала в своєму офіційному TikTok-акаунті.

Як видно на кадрах, співачка з'явилася в студії в обтислому латексному комбінезоні рожевого кольору, який підкреслює чудову фігуру Олі.

Доповнили ефектне вбрання головний убір у вигляді заячих вушок, ніжно-рожеві босоніжки на підборах, червоний пасок і об’ємні сережки у формі сердець.

У такому спокусливому образі 37-річна артистка влаштувала сексуальні танці прямо на столі, за яким вона сидить разом зі своїми колегами - зірковими детективами шоу "Маска".

Нагадаємо, Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками в масштабному проекті каналу "Україна".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вразила розкішною фігурою у сукні наймоднішого відтінку цього сезону.

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Оля Полякова
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