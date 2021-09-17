Наталя Могилевська в блискучій сукні з глибоким декольте похвалилася іменною зіркою
Відома співачка і народна артистка України Наталія Могилевська отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві - урочисте відкриття відбулося 16 вересня. Виконавиця з'явилася на заході в ефектному блискучому вбранні.
Барвистими фото з церемонії відкриття Наталія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Співачка виблискувала в прикрашеній паєтками різнобарвній довгій сукні з глибоким декольте і широкими рукавами. Яскравий лук вона поєднувала з чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.
Волосся Могилевська красиво поклала локонами і зробила ефектний макіяж з акцентом на очах.
Щаслива виконавиця позувала, сидячи на підлозі біля своєї іменної зірки, а також зробила фото з шанувальниками і дітьми.
Наталя Могилевська отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники і колеги почали вітати співачку в коментарях.
"Вітаю", - написав Dzidzio, а Володимир Остапчук залишив смайлики у вигляді вогню.
- На те вона і ЛЕГЕНДА!
- Супер, дивуюся чому зірку відкривають тільки сьогодні, Наталя 30 років на сцені, їй потрібно було відкривати її в перших рядах. Вона це заслужила, бути першою! Була на відкритті, отримала масу задоволення.
- Вау супер, ви її давно заслужили
- Вітаю, найкраща
- Це, безумовно, круте досягнення. Мої привітання
- Ураа нарешті, вітаю
- Дуже красиво!!!
- Шикарне плаття, Наталі красуня
- Ураа! Вітаю, ви заслужили цю зірочку. Я дуже рада за Вас
- Найкраща і справжнісінька
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська блиснула стрункою фігурою в ефектному вбранні і поцікавилася у фанатів, чи схудла вона.