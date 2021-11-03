Наталя Могилевська в трендовому анімальє раптом заговорила про вік
Знаменита українська співачка і власниця школи талантів Наталія Могилевська підкорила шанувальників новим фото в стильному образі, а також несподівано заговорила про вік.
Ефектний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, на фото 46-річна артистка з'явилася в білих брюках і білосніжній блузці з розстебнутими верхніми гудзиками. Зверху Наталія накинула тренч з трнедовим в цьому сезоні анімалістичним принтом. Волосся співачки розпущене, а на обличчі мінімальний нюдовий макіяж.
Вона стоїть біля столу з незвичайною статуеткою у вигляді пера на ньому і задумливо дивиться в сторону.
Наталія Могилевська продемонструвала стильний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Не буває занадто МАЛО років, щоб почати будувати свою справу. Не буває занадто багато років, щоб усвідомити свою мрію", - поділилася мудрістю виконавиця.
Фолловери залишили чимало компліментів стильному образу і красі Наталії і подякували їй за мотивацію в коментарях.
- Красива і талановита дівчина!!! Супер!
- Найталановитіша співачка, чудовий педагог, красива жінка і дивовижної душі людина
- Образ - бомба. Як вам йде
- Наша красуня!!!
- Шикарна
- Відмінний лук
- Наталі, Дякую за мотивацію!!! Віру в свої мрії
- Ви прекрасні!
- Ідеальні слова!
- Супер класна мотивація! Дякую
- Захоплююся вашою енергетикою і цілеспрямованістю
Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, як Могилевська відбивала у неї чоловіка і поскаржилася на Білик.