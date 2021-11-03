Наталя Могилевська в трендовому анімальє раптом заговорила про вік

Знаменита українська співачка і власниця школи талантів Наталія Могилевська підкорила шанувальників новим фото в стильному образі, а також несподівано заговорила про вік.

Так, на фото 46-річна артистка з'явилася в білих брюках і білосніжній блузці з розстебнутими верхніми гудзиками. Зверху Наталія накинула тренч з трнедовим в цьому сезоні анімалістичним принтом. Волосся співачки розпущене, а на обличчі мінімальний нюдовий макіяж.

Вона стоїть біля столу з незвичайною статуеткою у вигляді пера на ньому і задумливо дивиться в сторону.

Наталія Могилевська продемонструвала стильний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Не буває занадто МАЛО років, щоб почати будувати свою справу. Не буває занадто багато років, щоб усвідомити свою мрію", - поділилася мудрістю виконавиця.

Фолловери залишили чимало компліментів стильному образу і красі Наталії і подякували їй за мотивацію в коментарях.