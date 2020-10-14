Наташа Корольова здивувала зізнанням про коханку Тарзана: запросили додому з моєї подачі

Наташа Корольова пробачила Тарзану його зраду з актрисою Анастасією Шульженко, а також зробила несподівану заяву, через яку гучна скандальна історія постала в новому світлі.

Як зізналася українська співачка, яка живе і працює в РФ, вони з Сергієм Глушком задумалися про поповнення родини методом сурогатного материнства, а "розлучниця" і повинна була виносити дитину. Про це зірка розповіла в інтерв'ю "Каравану Історій".

Так, після публікації в мережі зізнання Тарзана у зраді, що 50-річний стриптизер записав на відео і покаявся, пікантна історія не стихає в пресі й постійно набирає обертів. Наташа Корольова з чоловіком звинувачують коханку в шахрайстві та стверджують, що дівчина підставила танцюриста, щоб вкрасти гроші та прикраси з їх будинку.

Днями в ЗМІ показали ролик, як 28-річна Шульженко вислідила Тарзана після виступу і дуже наполегливо просила поговорити з ним, освідчувалася в коханні. Глушко всіляко намагався піти від дівчини, і в якийсь момент відштовхнув її, після чого актриса впала на підлогу і.

Тепер нібито вагітна Шульженко заявляє, що отримала травму, і в неї падає зір. Адвокат "постраждалої" загрожує Тарзану заявою в поліцію.

Сам же стриптизер сильно перенервував після цієї історії та потрапив до лікарні під крапельницю, але вже поправився.

Зараз Наташа Корольова оголосила, що скандал з коханкою - справжня "підстава".

Співачка каже, що не вважає зустріч Тарзана взимку з Шульженко, коли сама вона була у від'їзді, зрадою.

"З моєї подачі чоловік запросив цю дівчину до нас у квартиру", - заявила зірка.

Корольова розповіла, що Шульженко сама підійшла до Тарзана одного разу після шоу і запропонувала свої послуги в якості сурогатної матері. Так, пара між собою обговорювала це питання, і тому вирішили поспілкуватися з нею більш детально.

"У його телефону вона так і записано: "Настя-сурогат"... Серьога з нею списався, вона довго динамила із зустріччю, при цьому в повідомленнях стала фліртувати та клеїтися. Вона виклала в мережу не всю переписку... В якийсь день вони домовилися про зустріч у нашій московській квартирі", - каже співачка.

Також Корольова наголосила, що Шульженко привела з собою подругу, і ідея у дівчат була не інтим, а "компромат і монетизація всієї історії".

"Це і сталося. Щоб план спрацював, вони, я так думаю, підсипали щось Сергійкові в чай... Красивого чоловіка, порядного, люблячого свою сім'ю, цинічно підставили!" - затверджує артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливли цікаві деталі про вагітну коханку Тарзана.