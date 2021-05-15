Навчилася відпочивати: безтурботна Ребрик з чоловіком і дітьми зворушила щастям на березі моря

Дружна "дика сімейка" розташувалася на балконі поруч з квітучим деревом. Андрій обіймає Лілію, а їхні улюблені дівчатка позують за накритим столом. Щаслива сім'я зображена на пляжі. Під час купання в морі, а також можна побачити романтичний знімок пари хореографа і ведучої.

"Відпочинок - це ідеальне перезавантаження мозку і душі. Ти повертаєшся додому зовсім іншою людиною: вільною, сильною, зі свіжими думками і ідеями, ну і хіба що трооошечки сумною, бо ж відпочинок завершився. Я люблю і вмію багато працювати, без перерв і не шкодуючи себе, але й відпочивати я вже також навчилася. І насправді байдуже де - з вудкою коло озера, коли кусають комарі і риба не клюється; у лісі, де повітря аж дзвонити своєю чистотою; вдома на ґанку в очікуванні смачного лавашу з мангалу; чи на березі моря. Головне-вміти відпочивати, знати з ким відпочивати і знайти ту кнопку, яка вимкне вас від проблем і думок, дати перезавантажитися голові, тіла і серця", - порадила ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми відпочила в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія зізналася, що у неї залишилися останні години на райському курорті і вона насолоджується незабутніми безтурботними моментами. Також ведуча душевно привітала всіх з Днем сім'ї.

"Будьте завжди щасливі! Робіть все разом! Повертайтесь завжди додому! Наша Діка сімейка вже сьогодні повертається до буденного життя, але потрібну кнопку ми знайшли і натиснули, тому поки що ні про що не думаємо", - заявила щаслива Ребрик.