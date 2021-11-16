Знайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і зараз

Джаред Лето не старіє - до такого висновку шанувальники 49-річного актора прийшли вже давно. Зірка фільмів "Пан Ніхто", "Далласький клуб покупців" і "Будинок Gucci" незмінно у відмінній формі, зі здоровим рум'янцем на обличчі і в піднесеному настрої. Звідки ця суперсила, музикант вже давно розповів.

Головні секрети Джареда, які дозволяють йому виглядати на 30: веганське харчування, йога, медитації і якісний щоденний відпочинок. Правда, найбільш прискіпливі фанати, дивлячись на вічно молодого Джареда, впевнені, що про щось він мовчить. Втім, яка різниця, головне - Лето можна милуватися нескінченно!

Пропонуємо порівняти сучасні фото актора і давні знімки, включаючи більш ніж 20-річної давності. Бачите велику різницю? Джаред Лето в молодості і юності (фото: instagram.com/jaredleto) Джаред Лето сьогодні (фото :instagram.com/jaredleto)