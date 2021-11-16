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Знайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і зараз

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Вівторок 16 листопада 2021 21:21
Знайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і зараз Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)
Автор: Ольга Турчанікова

Джаред Лето не старіє - до такого висновку шанувальники 49-річного актора прийшли вже давно. Зірка фільмів "Пан Ніхто", "Далласький клуб покупців" і "Будинок Gucci" незмінно у відмінній формі, зі здоровим рум'янцем на обличчі і в піднесеному настрої. Звідки ця суперсила, музикант вже давно розповів.

Головні секрети Джареда, які дозволяють йому виглядати на 30: веганське харчування, йога, медитації і якісний щоденний відпочинок. Правда, найбільш прискіпливі фанати, дивлячись на вічно молодого Джареда, впевнені, що про щось він мовчить. Втім, яка різниця, головне - Лето можна милуватися нескінченно!

Пропонуємо порівняти сучасні фото актора і давні знімки, включаючи більш ніж 20-річної давності. Бачите велику різницю?

Знайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразДжаред Лето в молодості і юності (фото: instagram.com/jaredleto)

Знайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразЗнайди 10 відмінностей: вічно молодий Джаред Лето на фото 20-річної давності і заразДжаред Лето сьогодні (фото :instagram.com/jaredleto)

Також ми писали, що нещодавно Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуа.

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