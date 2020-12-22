Названа переможниця "Супер Топ-моделі по-українськи": спекотні фото красуні

У фіналі шоу "Супер Топ-модель по-українськи" вибирали між трьома довгоногими красунями: Сашею Литвин, Дашею Майстренко і Танею Брик. Дівчата пройшли важкий шлях, який складався з близько 30 випробувань, перевтілилися в десятки яскравих образів, працювали з дев'ятьма запрошеними зірковими експертами і знімалися в трьох областях України.

Врешті-решт після останніх випробувань Суперсезону, які складалися з яскравого дефіле в стилі шоу Victoria's Seсret під музичний супровід Макса Барських, фотосесії на люстрі і читання соціальних маніфестів, переможницею була названа Таня Брик.

Таня Брик стала переможницею "Супер Топ-моделі по-українськи"

"Коли дівчата читали свої маніфести, я розуміла, що пишаюся ними, за них не соромно. Саша, Даша і Таня - дорослі і усвідомлені. Цей той випадок, коли ти вже ні за кого конкретно не вболіваєш, тому що незалежно від того, хто переможе, всі троє - гідні звання переможниці, зізналася ведуча і супер-модель Алла Костромічева.

Крім заслуженого звання "Супер топ-моделі по-українськи", Таня отримала в нагороду 300 тисяч гривень, а також зйомку на обкладинку модного глянсового журналу.

Фіналістки "Супер Топ-моделі по-українськи"

Таня каже, що їй важко повірити в таке досягнення, і переслідує відчуття, що вона прокинеться.

"Якщо чесно, спочатку не вірила, що перемогла - думала, що я сплю, і це мені сниться. Коли почали вітати, я, звичайно, була в шоці!" - зізнається Таня.

На своїй сторінці в Instagram Таня поділилася з фоловерами радісною новиною.

"Winner! Так, друзі, я це зробила! Це шлях довжиною в 6 років! І ось вона - перемога! Спасибі велике всім, хто за мене вболівав і тим, хто ні. Спасибі всій знімальній команді! Без вас всього б цього не було! І спасибі моїм батькам за те, що виховали таку людину! Всіх дуже люблю!" - захоплено пише Таня.

В соцмережах Таня часто ділиться фото, і деякі з них дуже гарячі!

Таня Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

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