Називає її "сестричка": Світлана Тарабарова розчулила шанувальників розповіддю про крихітку-сина

Світлана Тарабарова недавно стала мамою вдруге. Так що співачка поринула в материнство з головою, а коли радує шанувальників постами в мікроблозі, то велика частина їх присвячена дітям. Зараз співачка разом з чоловіком і своїм продюсером Олексієм Бондарем виховують сина Івана і дочку Марію. Днями Тарабарова розчулила мережу розповіддю, як старший син звикає до своєї ролі старшого брата.

Світлана Тарабарова з малюком (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Іван так лагідно назіває Марію" сестричка ", а потім все, что Марії, має буті его: і мама, и тато", - сміється Тарабарова, розуміючи, що малюк ще не звик розділяти любов батьків з кимось ще, хоча і сам любить свою сестричку.

На знімках, які продемонструвала співачка шанувальникам, вона ніжно цілує і обіймає свого малюка. Він одягнений в стильний комбінезончик, а мама у біле плаття.

"Які ж ви гарні!", "Бомба", "Який клас", "Ви чудові", "Щастя вам", - написали під зворушливими шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Тарабарова захопила мережу зворушливими знімками з чоловіком і сином. Співачка показала фото, як вона разом з чоловіком і сином Іваном відпочивають разом.