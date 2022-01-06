"Не цінуємо те, що маємо": Камінська спровокувала мережу фото з Лорак і встала на її захист

Слава Камінська відпочиває в Туреччині - вона весело проводить час на популярному курорті в Анаталії і ділиться враженнями з шанувальниками. Так, у фешенебельному готелі, де зупинилася екс-учасниця НеАнгелів, виступила її колега Ані Лорак. Слава не встигла можливості поспілкуватися з нею і зробила спільне фото на пам'ять.

На сторінці в Instagram вона розмістила фото, на якому обіймає за плечі Лорак.

"Як би, що не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо ! Все тимчасово - політика , погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся", - підписала спільний кадр Слава.

Слава Камінська поділилася спільним фото з Ані Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)

Ані відреагувала на публікацію Слави і в розділі "сторіс" нагородила пост колеги сердечком.

Ані з вдячністю відреагувала на пост Слави (фото: instagram.com/anilorak )

Під фото на сторінці Камінської шанувальники влаштували гарячу дискусію. Хтось захопився тандемом артисток, інші ж пригадали Лорак її концерти в Росії і дозволили собі не погодитися з думкою Слави.

О, почалося "яка різниця, ми артисти голуби світу". Наша країна - це не тимчасово і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція

Вельми сумнівна компанія

Кожна людина вибирає, де і як проживати своє життя. Меладзе і Кіркоров змінили країну. Однією попою на 2-х стільцях складно сидіти. Ані Лорак має чудовий голос і образ, але не може визначитися, бо тут її батьківщина, а там великі гонорари

Ну а чому ми повинні цінувати людину, яка під час війни в своїй країні виступає в країні агресорі на концерті до Дня ОВС Росії? Ах да ...вона просто артистка ...

Лорак не голос України, вона давно її проміняла

Краще б ти нічого про неї не писала, а просто сфоткалася... втрачаєш шанувальників таланту

Інформаційний вакуум під назвою "какаяразніца" на практиці. Яскравий приклад артистів без громадянської позиції

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак проговорила про свій всеукраїнський тур, запланований на цей рік.