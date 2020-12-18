В ньому я повністю впевнена: кого обере "Холостячка" Мішина у фіналі

Фінал реаліті-шоу "Холостячка" відбудеться ввечері 18 грудня. Головній героїні проекту Ксенії Мішиній доведеться зробити нелегкий вибір між двома чоловіками - Олександром Еллертом і Олексієм Тригубенком. Одного з них вона назве переможцем, і подарує шанс побудувати стосунки в реальному житті.

Але перш ніж визначитися, з ким продовжити будувати стосунки далі, Ксенія відправиться на останні побачення у проекті.

В останньому випуску шоу 32-річний бізнесмен Олексій Тригубенко здивує Ксенію екстремальним заняттям. Він продемонструє "Холостячці" небезпечний драфт. Після чого запропонує дівчині разом злетіти під купол цирку.

А ось 34-річний гуморист і ведучий Олександр Еллерт прийме рішення побороти страх висоти. Разом з Ксюшею вони піднімуться в небо на парапланах. А потім проведуть час за романтичною вечерею.

Крім того, Ксенію чекає непросте випробування. Ведучий Григорій Решетник запропонує всім подивитися відео з взаємними претензіями один одному, які можуть їм не сподобається.

Зваживши всі "за" і "проти", Ксенія ухвалить доленосне рішення. Причому в одному з чоловіків "Холостячка" повністю впевнена.

"Є Льоша, в якому я повністю впевнена. А є Саша - тут і зараз", - відзначить "Холостячка".

Як розвивалися на шоу відносини "Холостячки" Ксенії Мішиної з Олексієм Тригубенком

Історія стосунків на проекті Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Яким буде фінал романтичного реаліті "Холостячка", і який вибір зробить Ксенія стане відомо вже у п'ятницю, 18 грудня на каналі СТБ. Шоу стартує рівно о 19:00.

Раніше астролог розповіла також, хто може стати коханим "Холостячки" Ксенії Мішиної, тому що підходить їй найбільше.