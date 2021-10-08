Несподівано: Влад Яма та Руслана Писанка шокували зірку "плюсів" оригінальним подарунком

Ірина Ванникова розповіла, чому саме таке ім'я обрали для неї батьки:

"Коли моя мама була вагітна, їй наснилося, що у неї народиться дівчинка. Уві сні їй сказали назвати дочку Галочкою. Тому, я повинна була бути Галею. Але родичі тата наполягали, що дівчинку потрібно назвати Аріною. Тому що в їхній родині була красуня з таким ім'ям. Але мамині батьки-українці сказали, що ніяких Арін в нашій родині не може бути. Місяці три я була без імені, поки тривала ця дискусія. Нарешті, прийшли до компромісу. Назвали Іриною".

Ірина в компанії колег (фото: прес-служба "1+1")

До речі, ім'я Ірина означає "мир", "спокій" і прийшло з давньогрецької міфології, де богиню миру і спокою називали Ейрена. У цього імені багато форм на різних мовах: Аріна, Ірина, Ірена, Іринья. За часів Київської Русі ім'я Ірина було поширене, але в основному використовувалося у формі Орися.

Оригінальна сумка для Ірини Ванниковой - від українського бренду Sebira, зроблена з дерева і еко-шкіри. Отримавши в подарунок цей незвичайний аксесуар, телеведуча приєдналася до важливої соціальної місії озеленення Києва - з кожної проданої сумки власники бренду частину грошей віддають на покупку і посадку дерева-можна навіть самому вибрати сорт саджанця!

Оригінальний подарунок приємно здивував Ірину (фото: прес-служба "1+1")

Головною деталлю на ексклюзивному подарунку для Ірини Ванниковой стало саме фото телезірки, яке було нанесено на одну зі сторін сумки. Ця фотографія з благодійної фотосесії в тропічному стилі від української стилістки Ксенії Яровчик. Жінка, у якої рідкісна вроджена урологічна хвороба, створила фотопроект, щоб зібрати гроші собі на лікування. Ірина Ванникова відразу вирішила приєднатися і допомогти талановитій дівчині, роботи якої публікувалися на сторінках відомих модних журналів, в тому числі в Vogue Italia. Також у благодійній фотосесії Ксенії Яровчик, але вже в індійському стилі Боллівуду, взяла участь ще одна телеведуча "Твого дня" Стася Ровінська.

Ірина з подарунком (фото: прес-служба "1+1")

Необхідна сума в 250 000 гривень була, нарешті, зібрана, і Ксенія Яровчик недавно змогла відправитися на лікування в Сербію, в Белград.