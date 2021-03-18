Несподіваний поворот: Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в домашньому насильстві і готова пред'явити докази

Між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом ніяк не вщухнуть конфлікти, незважаючи на те, що пара розлучилася багато років тому . Так, незабаром готується нове слухання в суді стосовно права опіки над дітьми голлівудських зірок. І 45-річна актриса пішла на кардинальні заходи, щоб виграти його. Вона має намір надати докази домашнього насильства з боку екс-чоловіка.

За документами, які вона має намір пред'явити, за час спільного шлюбу Пітт не раз виявляв свої насильницькі схильності. Про що йде мова, поки не відомо.

Варто відзначити, що 57-річний Бред Пітт вже раніше зіпсував собі репутацію сімейними розбірками. Інцидент стався в 2016-му році на борту літака. Тоді голлівудський серцеїд і зразковий батько, за свідченнями очевидців, сильно посварився зі старшим сином Меддоксом і підняв на нього руку. За чутками, після цього Меддокс навідріз відмовився спілкуватися з батьком. До того ж подія стала відправною точкою у розладі відносин між Бредом і Анджеліною, яка незабаром подала на розлучення.

Анджеліна Джолі для Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Тоді після проведеного розслідування ФБР Бреда Пітта виправдали за нестачею доказів. Цілком можливо, що саме цей епізод знову вирішила використовувати Джолі. У новому слуханні планується участь дітей Шайло, Нокса і Вів'єн в якості свідків. Але суд повинен отримати дозвіл обох сторін.