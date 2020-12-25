Нереальна красуня: Джамала захопила фанатів своїм вбранням біля різдвяної ялинки

Джамала нещодавно вже порадувала своїм знімком біля ялинки. Співачка стоїть перед своїми шанувальниками в стильній довгій сукні з розрізами на плечах. Джамала навіть взула взуття на підборах і назвала себе "святкової Джа".

А зараз співачка привітала шанувальників з Різдвом - цього разу вона постала вже в іншому вбранні. Довге плаття в фіолетово-бузкових тонах, спущені плечі, відкрите декольте - Джамала виглядає по-справжньому святково.

Співачка радісно посміхається в камеру, а навколо неї - святковий антураж: ялинка, ліхтарики, іграшки, сніжинки зі стелі.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фанати засипали співачку лайками і назвали її "нереальною красунею".

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила фанатів знімками з відпочинку. Співачка весело провела час на пляжі в компанії свого батька і синів. Вони плавали, милувалися морськими мешканцями, грали на музичних інструментах прямо на пляжі і зробили багато селфі.

Фото з синами особливо порадували мам-фоловерів зірки, вони стали радіти, що у старшого вигоріло на сонці волосся і він перетворився в блондина.