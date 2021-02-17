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Нереально схожі: Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 15:59
Нереально схожі: Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми Слава Камінська (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Співачка Слава Камінська вразила мережу знімком з мамою і дітьми. Справа в тому, що Слава, на думку фоловерів, дуже схожа на маму, а сама мама виглядає так молодо, що більше схожа на сестру.

Якрій сімейний знімок співачка запостила в Instagram.

Мама і діти співачки в яскравих нарядах, як і сама Слава, позують фотографу, правда, малюкам, як правило, не вдається встояти на місці. Вся родина веселиться.

"Мами, які можуть змусити своїх кіндерів стояти на фото рівненько, ще й посміхатися, як ви це робите?", - запитала Слава фоловерів.

Нереально схожі: Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Прихильниці замість відповіді, як вони це роблять, кинулися хвалити маму Слави: їм не віриться, що це не сестра співачки.

  • А Мама Ваша яка гарна, молода!
  • Мама? Я думала, це сестра!
  • Слава, ви так схожі з мамою!
  • Ви з мамою дуже гарні

Нагадаємо, Слава Камінська показала, яку дублянку варто вибирати цієї зими: нереально м'яка, тепла і затишна і красива!

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