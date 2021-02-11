Не можна бути такою красивою: Слава Камінська показала, яку дублянку варто вибирати цієї зими

Українська співачка Слава Камінська нещодавно літала відпочивати. Пляж і сонце пішли співачці на користь: вона трохи засмагла і набралася сил. Але і в українських холодах співачка знаходить свою радість: тут можна "вигуляти" зимові речі.

Наприклад, у своїй новій дублянці Слава позує в Instagram .

Співачка показала, яку модель варто вибирати цієї зими: довга оверсайз-дублянка з поясом і білими вилогами відмінно підкреслює струнку фігуру Слави.

"Яка ж вона нереально м'яка, тепла і затишна! І красива! Прямо - як я", - підписала Слава свої фото.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Шанувальники засипали Славу компліментами, а жіноча половина фоловерів, як звичайно, запитала, де купити таку ж саму дублянку.