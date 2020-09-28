Неймовірно пишаюся: Катя Осадча зворушливо привітала старшого сина з 18-річчям

Катя Осадча - щаслива мама двох синів. З Юрієм Горбуновим вони виховують трирічного Івана, також у телеведучої є старший син Ілля від першого шлюбу з Олегом Поліщуком. У понеділок, 28 вересня хлопчик відзначає повноліття - йому виповнилося 18 років.

В честь свята Катя поділилася в Instagram рідкісним фото з обома синами. Зазначимо, що коли Ілля трохи подорослішав, він попросив маму не викладати знімки з ним в соцмережах, і вона прислухалася до його бажання.

На новому фото Осадча, Ілля і маленький Іван сидять на пляжі на фоні мальовничого пейзажу спиною до камери, так що їх облич не видно.

Катя Осадча зачарувала атмосферним фото з відпочинку з обома синами (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледіва зворушливо привітала сина з днем народження і зазначила, що дуже ним пишається.

"Іллі сьгодні 18. Він просить не викладати його світлини, але таку можна :) Мені важко віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо не всі одразу розуміють які наші родинні зв’язки. Я неймовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним. Ілля, 18 - це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю. Цей день, 18 років тому, був таким самим сонячним, хоча напередодні йшов дощ", - написала любляча мама.

Шанувальники ведучої приєдналися до привітань і залишили імениннику багато теплих побажань у коментарях.

Катя, який дорослий! Не віриться) з іменинником

Вітаю сіна і маму з днем народження! Це вірно - напередодні 27 вересня йшов дощ, - моїй доньці вчора теж виповнилося 18 років. Нехай у них все буде добре!

Вітаємо з Днем народження сіна

Ого!!!! Поздравляюююю!!!!!!! Класно. Гарного святкування

Вітання родині та Іллі! Всього найкращого!

Така молода мама дорослого сина. З именниником

Здоров'я і успіху!!!!

З днем народження, в першу чергу маму і сина звичайно ж! Всіх благ!!

Неймовірно, Катюша, що такий дорослий....Здоров'я всім вам!!!

Усі найщиріші поздоровлення Іллі у його день!

Вітання, Катю, вашому сину, хай всі його плани і мрії реалізуються

Катюш з днем народження твого чоловіка! Нехай буде самою щасливою!

Неймовірне щастя, бо вони поруч, мої вітання.

Нагадаємо, Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішному червоному платті за 1300 євро.