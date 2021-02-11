Неймовірно гарна: 51-річна Дженніфер Лопес вразила красою, показавши обличчя крупним планом

Дженніфер Лопес демонструє новинку свого косметичного бренду, а заодно і свою красу. У короткому ролику співачка зізналася, що текстура і запах сонцезахисного засобу просто зводять її з розуму, буквально викликаючи бажання з'їсти цей крем. Також Дженніфер, яка не раз ділилася своїми секретами краси, розповіла знову про свої чотири пункти для сяючого вигляду.

Дженніфер Лопес виглядає приголомшливо молодо (відео: instagram.com/jlo)

Головні інгредієнти її нев'янучої краси: сон, сонцезахисний крем, сироватка, а також добавки. Що ж, зовнішній вигляд артистки доводить, що вони відмінно працюють.

"Ти неймовірна", "У мене цей ролик на репіті. До біса мило", "Це відео крутиться в моїй голові, "я просто хочу його з'їсти", це найточніша річ на світі", "Найкраща косметика на світі!", "Неймовірно гарна!", - пишуть знаменитості віддані фанати.