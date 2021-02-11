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Неймовірно гарна: 51-річна Дженніфер Лопес вразила красою, показавши обличчя крупним планом

Автор: Lite

Дженніфер Лопес записала нове відео, в якому рекламує продукцію свого бренду JLO Beauty - цьього разу санскрін. Заодно співачка вкотре продемонструвала свою гладку шкіру, яка виглядає неймовірно молодою.

Відео зірка виклала на особистій сторінці в мережі Instagram.

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Дженніфер Лопес демонструє новинку свого косметичного бренду, а заодно і свою красу. У короткому ролику співачка зізналася, що текстура і запах сонцезахисного засобу просто зводять її з розуму, буквально викликаючи бажання з'їсти цей крем. Також Дженніфер, яка не раз ділилася своїми секретами краси, розповіла знову про свої чотири пункти для сяючого вигляду.

Дженніфер Лопес виглядає приголомшливо молодо (відео: instagram.com/jlo)

Головні інгредієнти її нев'янучої краси: сон, сонцезахисний крем, сироватка, а також добавки. Що ж, зовнішній вигляд артистки доводить, що вони відмінно працюють.

"Ти неймовірна", "У мене цей ролик на репіті. До біса мило", "Це відео крутиться в моїй голові, "я просто хочу його з'їсти", це найточніша річ на світі", "Найкраща косметика на світі!", "Неймовірно гарна!", - пишуть знаменитості віддані фанати.

Раніше ми писали, що коханого Дженніфер Лопес запідозрили у зраді. Але пізніше пара продемонструвала, що в їх відносинах, як і раніше, панує гармонія.

Також співачка знялася в новій фотосесії для глянцю, примірявши новий незвичайний образ.

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Новини України певецДженніфер Лопесактрисакрасота
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