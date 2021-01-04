Неймовірно молода: 51-річна Дженніфер Лопес вразила красою на відео без макіяжу

Дженніфер Лопес завжди виглядає бездоганно на червоних килимових доріжках і зйомках. Але багато фанатів 51-річної зірки все-таки впевнені, що секрет вічної молодості" співачки криється в макіяжі від гуру індустрії, а також фотошопі... Щоб поставити крапку в цьому питанні, Дженніфер вирішила показати, як виглядає без косметики. Та ще й зробила це в прямому ефірі.

Дженніфер в новому ролику (відео: instagram.com/jlo)

Таке дійство вона влаштувала заради промо своєї нової колекції уходової косметики JLO Beauty. Лопес вирішила провести прямий ефір для послідовувачів в мережі Instagram, де в процесі змила весь макіяж за допомогою новинок власної лінії.

Спочатку вона була у всій красі: співачка з'явилася перед фоловерами у золотистому халаті, з виразними smoky eyes в пів-обличчя, чіткими бровами, а також чуттєвими губами. Поступово вона опинилася в простому образі, з чистим обличчям, свіжа і сяюча. Така трансформація просто звела з розуму її шанувальників, змусивши захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом зірки.

"Після вчорашнього заходу #WashAway2020 ми бачимо нові обличчя на 2021 рік. Я не можу повірити, що @jlobeauty вже доступно. На створення цього сайту пішли роки, і він нарешті-то тут. Ми провели сотні раундів тестування продуктів і рецептур... І все це для того, щоб переконатися, що ми створили ідеальні продукти для ВАС, щоб отримати ТАКЕ Сяйво!!! Я так пишаюся тим, що ми придумали, і знаю, що вам це сподобається. Ми ПРОСТО ПОЧИНАЄМО!!!!", - написала щаслива зірка.

Також Дженніфер Лопес кілька днів тому показала наймодніший модний головний убор зими 2021.