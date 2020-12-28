Нотку гламуру: Дженніфер Лопес показала, як носити наймодніший головний убір цієї зими

Дженніфер Лопес показала новий стильний образ, який складався суцільно з трендових речей. І хоча він був підібраний для подорожей, а тому був максимально комфортним, без гламурної нотки не обійшлося. Вийшло стильно й ефектно!

Співачка одягла затишний трикотажний костюм: світло-бежевого відтінку худі і спортивні штани, які доповнила курткою такого ж кольору. На ноги вона взула коричневі черевики на низькому ходу, в руки взяла об'ємну сумку, куди чудово помістилися усі потрібні в дорозі речі. Але головною родзинкою продуманого до дрібниць лука став капелюшок від Dior класичної для бренду форми. Варто відзначити, що подібні головні убори зараз на піку популярності. Капелюшки-"панамки" можна без зусиль знайти в усіх марок, і вони в цьому сезоні просто мастхев для всіх, хто хоче виглядати стильно.

Новий образ співачки вийшов стильним і гламурним (фото: instagram.com/jlo)

З аксесуарів Дженніфер підібрала великі сережки-кільця також трендової форми, а ще обручку з дорогоцінним каменем. Макіяж вона зробила з блискучими нотками. Все, як і личить королеві сцени.

51-річна співачка зробила кілька фото на трапі приватного літака перед вильотом, вкотре підкоривши мережу своїм розкішним видом. Шанувальники не могли стримати слів захоплення, засипавши улюблену артистку численними компліментами.

Раніше ми писали, що папараці застали зірку зненацька, а тому фанати могли оцінити зовнішній вигляд красуні без фотошопу.