ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нотку гламуру: Дженніфер Лопес показала, як носити наймодніший головний убір цієї зими

Новость на русском → США, Понеділок 28 грудня 2020 17:33
Нотку гламуру: Дженніфер Лопес показала, як носити наймодніший головний убір цієї зими Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес показала новий стильний образ, який складався суцільно з трендових речей. І хоча він був підібраний для подорожей, а тому був максимально комфортним, без гламурної нотки не обійшлося. Вийшло стильно й ефектно!

Співачка одягла затишний трикотажний костюм: світло-бежевого відтінку худі і спортивні штани, які доповнила курткою такого ж кольору. На ноги вона взула коричневі черевики на низькому ходу, в руки взяла об'ємну сумку, куди чудово помістилися усі потрібні в дорозі речі. Але головною родзинкою продуманого до дрібниць лука став капелюшок від Dior класичної для бренду форми. Варто відзначити, що подібні головні убори зараз на піку популярності. Капелюшки-"панамки" можна без зусиль знайти в усіх марок, і вони в цьому сезоні просто мастхев для всіх, хто хоче виглядати стильно.

Нотку гламуру: Дженніфер Лопес показала, як носити наймодніший головний убір цієї зими

Новий образ співачки вийшов стильним і гламурним (фото: instagram.com/jlo)

З аксесуарів Дженніфер підібрала великі сережки-кільця також трендової форми, а ще обручку з дорогоцінним каменем. Макіяж вона зробила з блискучими нотками. Все, як і личить королеві сцени.

51-річна співачка зробила кілька фото на трапі приватного літака перед вильотом, вкотре підкоривши мережу своїм розкішним видом. Шанувальники не могли стримати слів захоплення, засипавши улюблену артистку численними компліментами.

Раніше ми писали, що папараці застали зірку зненацька, а тому фанати могли оцінити зовнішній вигляд красуні без фотошопу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода певец Дженніфер Лопес актриса
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу
РБК-Українаінформаційне агентство Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу