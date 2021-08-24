RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

52-річна Дженніфер Лопес демонструє ідеальну фігуру в "дірявому" боді

Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес готує для шанувальників нову лінію косметики, куди увійдуть хайлайтери з неоновим блиском.

Першою дію продуктів на собі випробувала вона сама, показавши результат в особистому блозі.

Дженніфер Лопес запостила три фото, на яких позує з досконалим мейк-апом від Мері Філліпс. Ця візажистка працює з багатьма зірками шоу-бізнесу і, зокрема, створює образи майже для всіх зйомок популярної виконавиці.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На Лопес одягнуто неонового відтінку боді з відвертим вирізом на животі і декольте. Доповнюють лук велике кільце з діамантом і такі ж сережки. Волосся їй уклали в гладку укладку, прибравши з чола. Вийшло стильно і неймовірно сексуально. Дженніфер виглядає, як завжди: молодою і привабливою, за що отримала масу компліментів.

"Ох, ці вилиці!", "Чудова", "Привіт, красуня", "Просто дивовижна", "Ти зробила мій день", "Зелений - точно твій колір", - пишуть фанати. Що ж, співачка гідна цих компліментів. Як видно, нові відносини пішли їй на користь.

До слова, нещодавно в пресі знову з'явилася інформація, що діва збирається заміж. Бена Аффлека застали в ювелірному магазині Tiffany, причому він розглядав вітрину з обручками.

Читайте LITE в Google News
Дженніфер ЛопесШоу-бізнес