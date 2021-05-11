Неймовірно щасливі: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили удвох на відпочинок

Дженніфер Лопес тільки недавно розлучилася зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом. Але сумувала недовго. Співачку відразу помітили в компанії ще одного колишнього чоловіка - Бена Аффлека. Правда, інсайдери стверджували, що пара дуже близька чисто по-дружньому. І співачка таким чином відволікається від розбитого серця.
Але, схоже, між екс-коханими все ж є щось більше. Так, пара вирушила разом на відпочинок.
Днями в мережу потрапили фото, на яких пара знята в аеропорту. Виявляється, співачка і актор разом вирушили на розкішний гірськолижний курорт в Монтані. Відпустку, за перевіреними джерелами, вони провели удвох. За словами інсайдера, виглядали обидва дуже щасливими і самі дивуються подіям, що так стрімко розвиваються. У мережу навіть потрапили фотографії, на яких вони тримаються за руки.
"Дженніфер провела кілька днів з Беном. У них дуже міцний зв'язок. Все відбувається швидко і інтенсивно, але Дженніфер щаслива", - говорить джерело.
Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес були разом 1,5 роки і збиралися одружитися. Але весілля скасували за кілька днів до торжества. Пізніше обидва знайшли своє щастя в інших людях. І ось, через 17 років, 48-річний актор і 51-річна співачка знову возз'єдналися, поки що - заради відпустки.
До слова, оточення Алекса Родрігеса повідомило, що він відреагував на поїздку пари вельми бурхливо. Бейсболіст неодноразово робив спроби врятувати відносини.
"Він дійсно думав, що вони зможуть попрацювати над своїми відносинами і возз'єднатися. Він зв'язувався з Джей Ло, намагаючись зустрітися з нею, але вона не захотіла підтримувати цю бесіду", - повідомили в оточенні Родрігеса.
У той же час нещодавно в мережі обговорювали спробу Бена Аффлека познайомитися з відомою блогеркою. Зірка TikTok Nivine Jay заявила, що зустріла актора в додатку для знайомств Raya. Вони "свайпнули" один одного, але пізніше дівчина вирішила, що хтось використовує фото Аффлека, і видалила його з контактів. У підсумку актор надіслав їй відео в Instagram, щоб довести, що це дійсно він. Яке та, недовго думаючи, виклала в TikTok.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес також знайшла розраду в дітях.