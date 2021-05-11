Неймовірно щасливі: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили удвох на відпочинок

Днями в мережу потрапили фото, на яких пара знята в аеропорту. Виявляється, співачка і актор разом вирушили на розкішний гірськолижний курорт в Монтані. Відпустку, за перевіреними джерелами, вони провели удвох. За словами інсайдера, виглядали обидва дуже щасливими і самі дивуються подіям, що так стрімко розвиваються. У мережу навіть потрапили фотографії, на яких вони тримаються за руки.

"Дженніфер провела кілька днів з Беном. У них дуже міцний зв'язок. Все відбувається швидко і інтенсивно, але Дженніфер щаслива", - говорить джерело.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, здається, знову разом (credit: Getty Images)

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес були разом 1,5 роки і збиралися одружитися. Але весілля скасували за кілька днів до торжества. Пізніше обидва знайшли своє щастя в інших людях. І ось, через 17 років, 48-річний актор і 51-річна співачка знову возз'єдналися, поки що - заради відпустки.

До слова, оточення Алекса Родрігеса повідомило, що він відреагував на поїздку пари вельми бурхливо. Бейсболіст неодноразово робив спроби врятувати відносини.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

"Він дійсно думав, що вони зможуть попрацювати над своїми відносинами і возз'єднатися. Він зв'язувався з Джей Ло, намагаючись зустрітися з нею, але вона не захотіла підтримувати цю бесіду", - повідомили в оточенні Родрігеса.

У той же час нещодавно в мережі обговорювали спробу Бена Аффлека познайомитися з відомою блогеркою. Зірка TikTok Nivine Jay заявила, що зустріла актора в додатку для знайомств Raya. Вони "свайпнули" один одного, але пізніше дівчина вирішила, що хтось використовує фото Аффлека, і видалила його з контактів. У підсумку актор надіслав їй відео в Instagram, щоб довести, що це дійсно він. Яке та, недовго думаючи, виклала в TikTok.