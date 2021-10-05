Як наречена: Тіна Кароль засвітила форми в напівпрозорій сукні-сітці
Тіна Кароль напередодні виходу нового альбому продовжує інтригувати шанувальників рядками з нових пісень і кадрами зі стильних, а часом спокусливих або романтичних фотосетів. На цей раз поп-діва постала в ніжному білосніжному образі.
Ефектними фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
36-річна співачка позувала перед камерою у в'язаній білій сукні-сітці з довгими рукавами і шлейфом, а також відкритою спиною. З-під напівпрозорого вбрання видніються трусики Тіни, а ось бюстгальтер вона надягати не стала.
Відзначимо, що незвичайний аутфіт, який нагадав деяким фанатам наряд нареченої - від українського бренду HEMPFUL, який створює одяг з органічно вирощених конопель.
Кароль завершила лук нюдовим макіяжем і красиво укладеним волоссям.
Вона спокусливо вигиналася на тлі білого тюлю, демонструю свої розкішні форми.
Тіна Кароль підкорила ніжним образом у білосніжній сукні-сітці (фото: instagram.com/tina_karol)
"Невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? Ось ще пару рядків для головоломки:
У тьмяному світлі фар
Поцілунок на фарт..." - підписала знімки Тіна.
Підписники засипали співачку компліментами і зізналися, що з нетерпінням чекають новий альбом.
- Ми готові. Чекаємо розрив
- Новий альбом буде таким же прекрасним, як і ці кадри
- Тіна, з такими фотографіями мені скоро буде потрібна трансплантація серця!
- Королева!
- Така ніжна
- Нереальна
- Тіна, вас так любить камера
- А можна дует з Даном?
- Чарівна
- Як наречена
- Дуже красива
- Богиня
- Не можна бути настільки красивою
- Тіна, де ліфчик?
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про стосунки з 12-річним сином Веніаміном і свої методи виховання.