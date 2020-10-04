Наречена Володимира Остапчука зізналася, чому вони так поспішають з весіллям

Український шоумен Володимир Остапчук та його наречена, нотаріус Христина Горняк активно готуються до весілля. При цьому дату торжества парі довелося перенести, так як напередодні важливої події вони обидва захворіли коронавірусом. Як нещодавно розповів ведучий, вони з коханою підуть до вівтаря 15 жовтня.

Христина зізналася в інтерв'ю "Світському життю", чому вони так поспішають з одруженням.

"Ну любов, хіба вона чекає? Штамп не обов'язковий, але Володимир, коли ми ще давно спілкувалися про весілля, говорив, що у нього є мрія, щоб я до нього йшла в білому платті. Не те, що ми поспішаємо, просто ми вирішили не відкладати. Хто його знає, може діточки підуть, там уже буде не до весілля", - відверто поділилася Горняк.

Володимир Остапчук та Христина Горняк готуються до весілля (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що в подарунок на заручини дівчина отримала обручку Tiffany & Co. і шикарне авто Range Rover. Ведуча програми Катя Осадча зазначила, що тривалий час екс-дружина Остапчука Олена Войченко говорила про те, що Володимир не дає грошей колишній родині і дітям, а тут ведучий дарує новій коханій авто, яке коштує понад 50 000 доларів.

Втім, Христину це абсолютно не бентежить.

"Знаєте, можна сидіти і говорити: "Ой, все погано, все життя погано", а можна радіти тому, що є і показати, не боятися, що хтось щось скаже. Я мріяла про Range Rover і Володимир це знав", - відповіла наречена шоумена.

Христина і Володимир вже відгуляли дівич-вечір і парубочий вечір і з нетерпінням чекають дня, коли офіційно стануть чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів відверту історію про свою наречену Христину Горняк і їх поїздку в Париж.