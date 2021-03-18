Невігласи! Сумська про критику через життя дочки в Росії та її шлюб з російським актором

Коли Тоні було 17 років, вона захотіла піти по стопах батьків-акторів і для навчання вибрала профільне Щукінське училище в Москві. До того ж її батько, Народний артист України Євген Паперний, закінчив саме цей навчальний заклад. Разом з мамою і татом дівчина поїхала складати іспити і вступила.

Незважаючи на те, що вона пройшла, Тоня раптово передумала їхати вчитися до Росії і залишилася вдома, в Києві.

"Через кілька місяців зателефонували: "А де Тоня? Ми її чекаємо". А Тоня передумала. Можливо, злякалася. Вона вступає у ВУЗ тут, у Києві, Академія мистецтв керівних кадрів, вона її закінчує. Значить, воно було їй потрібно в той час", - пояснила Ольга.

Ольга і Антоніна дуже схожі (фото: instagram.com/tony__pepper)

Після закінчення ВУЗу дівчина знову повернулася до ідеї поїхати в Москву і знову вступити в Щукінське. На той момент Тоні був 21 рік. У неї знову вийшло.

Сумська уточнила, що всі ці події відбувалися 10 років тому, коли вона чує критику в адресу її та дочки, українську зірку це обурює і ображає.

"Люди добрі, я вибачаюся, це власна життя людини. Тому ви не маєте ніякого права критикувати, помічати, чи щось закидати. Ненормальні. Невігласи. Постійно ці коментарі закидають", - емоційно відреагувала Сумська.

Ольга відповіла хейтерам і критикам

Також вона висловилася про стосунки Тоні і її цивільного чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

"Вони схожі один на одного. Я тоді дивилася його ролі в серіалах, мені подобався цей актор. Я думала: Який фактурний, який красень! І хто тоді міг подумати, що цей актор стане батьком моїх онуків?" - з посмішкою згадує актриса.

Антоніна та її чоловік Володимир живуть в цивільному шлюбі (фото: instagram.com/tony__pepper)

Через те, що Володимир не поспішає узаконити стосунки з її дочкою, хоч пара виховує двох дітей, Ольга не переживає, і Тоня також не надто хвилюється з цього приводу.

"Як буде, так і буде. Вона сильна, тому що вона так вихована", - зазначила Ольга.