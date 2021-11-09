Неможливо впізнати: 5 зірок, які без макіяжу здаються іншими людьми

Чи траплялося вам, побачивши фото знаменитості, не відразу зрозуміти, хто перед вами? Можливо, вони були просто без косметики і укладки.

Пропонуємо вам добірку зірок, які без макіяжу здаються зовсім іншими людьми.

Багато знаменитостей давно привчили фанатів до своїх впізнаваних образів. Їх візажисти і майстри-перукарі намагаються створити ідеальні пропорції обличчя і зробити їх яскравими і виразними, що часом грає поганий жарт. Коли зірки хочуть відпочити від косметики і укладок, то буквально змінюються на очах. Пропонуємо топ-5 знаменитостей, які без мейк-апу здаються іншими людьми. Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Мадонна (фото: instagram.com/madonna) Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones) Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)