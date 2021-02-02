Було нестерпно важко і страшно: Ілона Гвоздьова в "голом" боді зважилася на одкровення

Ілона Гвоздьова – щаслива мама двох чудових діток, кохана і любляча дружина, а також людина, яка реалізувалася в улюбленій професії. Вона часто ділиться з шанувальниками своїми думками, міркуваннями, мотивацією, наводить приклади з життя і розповідає про особистий досвід. Так, в цей раз хореограф вирішила поговорити про сокровенне і поміркувати, як би могло виглядати її життя, якби не низка подій, що кардинально змінили все.

Переможниця "Танців з зірками 2018" опублікувала фотоколаж, на якому демонструє гнучкість, розтяжку, грацію і підтягнуте спортивне тіло в "голом" боді нюдового відтінку. Ілона вирішила поміркувати на одвічну і близьку кожному тему – що було б, якщо б... Вона перерахувала знакові події, які радикально вплинули на її життєвий шлях.

Ілона продемонструвала гнучкість і грацію (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"З особистого досвіду хочу розповісти вам, де б я була зараз, якби...



1. Що якби в Дніпропетровську в школі до нас не завітали хлопці з профорієнтації КНУКіМ

2. Що, якщо б у 20 років я не ризикнула і не переїхала в Київ на ПМЖ

3. Що, якщо б я не пішла на кастинг "Танцюють Всі - 2" підтримати подругу

4. Що, якщо б я не сіла в метро на станції "Лісова"

5. Що, якби не загинув мій тато



Виходячи з даних питань, можу сказати наступне, якщо б усе це не сталося, зараз я б жила у Дніпропетровську, швидше за все була б дипломатом і працювала б на чиїйсь фірмі, не вийшла б заміж і не мала б таких чудових дітей і не намагалася стати кращою дочкою свого батька, якою він міг би пишатися", – переконана Ілона



Ілона думає, що випадковості не випадкові (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вона вважає, що все відбувалося не даремно, адже життя завжди пропонувало їй можливості, дарувало різні ситуації і варіанти рішення. "Часом було нестерпно важко, було страшно, але я не здавалася, ризикувала, вигравала і програвала, але все було і є лише у моїх руках", - заявила хореограф.



Ілона зізналася, що всі рішення приймала серцем, слухала внутрішній голос, вірила в себе і свої сили, завжди і все робила з любов'ю і віддавалася процесу на всі 100%.



"Можу сказати, що я щаслива і задоволена собою, адже у мене є коханий чоловік,двоє прекрасних дітей, улюблена робота (студія моя, тв проекти, викладання в Кнукім, майстер-класи, фестивалі та інше), житло, машина, гроші, статус і ви, мої дорогі підписники, які мотивуєте мене завжди йти вперед", - зробила зізнання вона.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова перерахувала топ-5 вправ для відновлення форми після пологів.