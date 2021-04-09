Ніжна і яскрава Кері: топ образів актриси, яка отримає Оскар 2021 за кращу жіночу роль

Картина розповідає про долю 30-річної жінки Кессі Томас, яка не змогла змиритися з жорстоким поводженням з її кращою подругою і вирішує вершити своє правосуддя.

За цю роль Малліган вже була удостоєна звання Кращої актриси року выд Національної ради кінокритиків США, а також отримала номінацію на премію "Золотий глобус" в категорії "Краща актриса (драма)" і номінацію на премію Гільдії кіноакторів США.

Малліган в ролі Кессі Томас (кадр з фільму "Дівчина, що подає надії")

Втім, конкуренція у Кері більш ніж гідна. В номінації "Краща актриса" блищать Андра Дей, Френсіс Макдорманд, яка вже отримала раніше дві статуетки, Віола Девіс і Ванесса Кірбі.

Сама Кері зізнається, що роль далася їй нелегко і вимагала серйозної підготовки.

"Ця роль стала для мене своєрідним дослідженням того, на що здатна жінка у гніві", - каже вона.

Тим не менш, в реальному житті Кері ніжна і м'яка, вона обожнює свою сім'ю і дітей. А ще - розкішні образи для червоних доріжок. Напередодні церемонії милуємося найбільш стильними з них.

Кері Малліган (фото: Getty Images)

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.