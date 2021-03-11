ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

А нічого, що лежати треба? Танці дочки Полякової з крапельницею в лікарні спантеличили мережу

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 11:42
А нічого, що лежати треба? Танці дочки Полякової з крапельницею в лікарні спантеличили мережу Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша повідомила не надто втішні новини. Дівчина зізналася, що вона в лікарні. Маша потрапила в приватну клініку з апендицитом. Вона показала перші кадри з просторої палати. А пізніше повідомила, що хоче фаст-фуд, так як добу нічого не їла. Дівчині також зробили КТ, сама процедура її здивувала.

Потім настрій у Маші явно покращився, з'явилися сили і навіть бажання ... потанцювати! Правда, танцювальні па вона робила з катетером у руці і стійкою для крапельниці, кружляючи по просторій палаті. Відео з'явилося на її сторінці в Instagram.

"Моя розвага в лікарні", - підписала відео Маша.

Підписникі Маші побажали їй якнайшвидшого одужання і закидали питаннями, на які вона вважала за краще не відповідати. Також фолловери підбадьорювали дівчину, а деякі зазначили, що з катетером у вені їй краще лежати, а не активно рухатися.

  • Завжди на позитиві, за будь-яких обставин! Так тримати
  • Бубочка
  • Відчувається, мамина доця
  • Жорстко ти па руками выделываешь з вазофіксою
  • Що ви несете? Катетер там нормально одягнений, спеціально що б рукою можна було ворушити, і пластиром ще прикріплений. Так що, Машуля, якнайшвидшого одужання
  • Обов'язково руками махати?
  • Коли капають, треба лежати
  • А нічого, що лежати треба?

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова посприяла кардинальним змінам у зовнішності дочки – співачка пофарбувала волосся Маші в рудий відтінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Оля Полякова Маша Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі
В НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі