Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк

На фото зоряний тато з синочком відображені вранці в ліжку. Добринін лежить в одній білизні і ніжно притискає до себе дитину.

"І крутого всім дня від нашої чоловічої компанії", - підписав милі кадри Микита.

Микита Добринін показав розслаблений ранок з малюком сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники засипали його розчуленими коментарями, а також почали обговорювати, на кого ж схожий малюк - на маму Дашу Квіткову або все ж тата. Більшість зійшлися на думці, що Лев більше пішов у маму.