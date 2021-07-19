Микита Добринін розповів про партнерські пологи і розчулив ніжним фото з синочком

Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова 13 червня вперше стали батьками - у пари народився син, якому дали незвичайне ім'я Лев. Новоспечені батьки не стали приховувати обличчя малюка, як роблять багато знаменитостей, а прямо в пологовому будинку влаштували першу фотосесію. Також вони діляться з шанувальниками деталями важливої ночі і розповідають про перші дні з малюком.

На фото гордий батько лежить на дивані, притискаючи малюка до свого оголеного плеча. На маленькому Леві - кумедна Біла шапочка.

Микита Добринін показав зворушливе фото з новонародженим сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита заявив, що піти на пологи дружини було саме його рішенням, хоч він і не може сказати, що воно було простим.

"Партнерські пологи. Як я на це зважився? Хочу відразу розставити всі крапки над і. це було на 100% моє рішення, яке Даша з радістю підтримала. Не думайте, що я його прийняв легко і просто, в моїй голові теж були бар'єри і блоки. Але любов до Даші і нашого сина сильніше", - зазначив чоловік.

За словами екс-Холостяка, головними проблемами була його недовірливість і страх, що після побаченого він стане по-іншому ставитися до коханої. Хоча Добринін був майже впевнений. що цього не станеться - і виявився правий.



"Найбільшою перешкодою стала моя недовірливість, від якої після пологів не залишилося і сліду. Так-так, я з тих людей, яким краще дивитися в сторону, коли у них беруть кров. Але зі страхами потрібно і важливо боротися. А що може бути краще, ніж долати їх заради коханої жінки і майбутньої дитини? Також я зіткнувся з думкою, що після побаченого, Даша втратить для мене свою привабливість. Ну камон, я ж не повинен приймати пологи, перебуваючи в їх епіцентрі. Моє завдання стояти за її головою і надавати всіляку підтримку (а вона в цей момент необхідна, як ніколи). Я, наприклад, навіть не парився, що моя присутність відіб'ється на почуттях до Даші (хіба що в кращу сторону). Адже я люблю її, а стояти і чекати за дверима або гуляти з друзями в такий важливий момент - це не про мене", - відверто поділився Микита.

Він закликав усіх чоловіків спробувати подібний досвід, адже це має велике значення для їхніх жінок - а значить, і для дитини.



"Для всіх чоловіків, які сумніваються, хочу сказати наступне. Благополучний результат пологів залежить не тільки від професіоналізму лікарів, в більшій мірі на нього впливає психологічний комфорт породіллі. Тому я вважаю, що кожному чоловікові, який зацікавлений у народженні здорової, міцної дитини і комфорті своєї коханої, варто хоча б спробувати такий досвід. Чим більше близького і рідного поруч в цей непростий момент, тим легше жінці морально, вона швидше розслабиться і швидше народить. Перевірено", - радить гордий тато.

Партнерські пологи лише зміцнили любов і повагу Микити до коханої (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Що стосується того, що жінка може втратити свою привабливість в очах чоловіка - Добринін висловився досить чітко.



"А жінкам, які бояться "втратити свою привабливість", теж зі свого досвіду скажу. Любов, повага, безмірна вдячність, захоплення, гордість - ось ті почуття, які посилилися в мільйони разів по відношенню до Даші, після парних пологів. Якщо чоловіка відвернуло - гріш йому Ціна. Я звик брати відповідальність за свою сім'ю на себе, і пологи - не виняток. Не дарма ж ми обіцяємо бути разом в горі і радості, в недугах і здоров'ї. Я свій вибір зробив ще давно, коли одружився. І з радістю слідую йому кожен день", - заявив шоумен.