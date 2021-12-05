Нікітюк в Африці розбурхала мережу провокаційним відео: "і хочеться, і колеться"

Леся Нікітюк відпочиває в Кабо-Верде в Африці і ділиться з підписниками своїми враженнями від відпустки в екзотичному місці.
Її знімок у бікіні на березі океану викликав бурхливу реакцію в мережі - шанувальники почали турбуватися за ведучу, яка вирушила на Африканський континент в розпал нової хвилі пандемії коронавірусу, але вона поспішила їх заспокоїть.
Так, Леся вирішила розважити прихильників в Instagram кумедним і вельми двозначним контентом.
Вона опублікувала відео на фоні величезного кактуса, який явно злякав її своїм розміром і формою. На думку ведучій тут же прийшла асоціація, на яку вона натякнула у смішному ролику.
"Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - у своєму фірмовому стилі з гумором підписала кумедне відео Леся. До слова, ролик оцінила навіть Катерина Кухар.
Підписники ведучої почали жартувати в коментарях і придумувати кумедні і дотепні підписи до відео.
Нагадаємо, що раніше учасник "Танців з зірками" і колишній партнер Лесі Нікітюк на проекті Макс Єжов розповіла, що насправді стояло за її конфліктами з Владом Ямою, і як ведуча відчувала себе за лаштунками найтанцювальнішого шоу країни.