Нікітюк в Африці розбурхала мережу провокаційним відео: "і хочеться, і колеться"

Леся Нікітюк відпочиває в Кабо-Верде в Африці і ділиться з підписниками своїми враженнями від відпустки в екзотичному місці. Її знімок у бікіні на березі океану викликав бурхливу реакцію в мережі - шанувальники почали турбуватися за ведучу, яка вирушила на Африканський континент в розпал нової хвилі пандемії коронавірусу, але вона поспішила їх заспокоїть.

Так, Леся вирішила розважити прихильників в Instagram кумедним і вельми двозначним контентом.

Вона опублікувала відео на фоні величезного кактуса, який явно злякав її своїм розміром і формою. На думку ведучій тут же прийшла асоціація, на яку вона натякнула у смішному ролику. "Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - у своєму фірмовому стилі з гумором підписала кумедне відео Леся. До слова, ролик оцінила навіть Катерина Кухар. Підписники ведучої почали жартувати в коментарях і придумувати кумедні і дотепні підписи до відео. Кактус сина маминої подруги

І хочеться, і колеться

У нас тут виникають непристойні асоціації

Секс-шоп для любителів колючих відчуттів

Ой круто

Боюся уявити, яка там кімната Крістіана Грея

Природа не жартує

Леся, Вам щастить! Це знак - не проходь повз!