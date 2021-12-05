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Нікітюк в Африці розбурхала мережу провокаційним відео: "і хочеться, і колеться"

Автор: Styler

Леся Нікітюк відпочиває в Кабо-Верде в Африці і ділиться з підписниками своїми враженнями від відпустки в екзотичному місці.

Її знімок у бікіні на березі океану викликав бурхливу реакцію в мережі - шанувальники почали турбуватися за ведучу, яка вирушила на Африканський континент в розпал нової хвилі пандемії коронавірусу, але вона поспішила їх заспокоїть.

Так, Леся вирішила розважити прихильників в Instagram кумедним і вельми двозначним контентом.

Вона опублікувала відео на фоні величезного кактуса, який явно злякав її своїм розміром і формою. На думку ведучій тут же прийшла асоціація, на яку вона натякнула у смішному ролику.

"Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - у своєму фірмовому стилі з гумором підписала кумедне відео Леся. До слова, ролик оцінила навіть Катерина Кухар.

Підписники ведучої почали жартувати в коментарях і придумувати кумедні і дотепні підписи до відео.

  • Кактус сина маминої подруги
  • І хочеться, і колеться
  • У нас тут виникають непристойні асоціації
  • Секс-шоп для любителів колючих відчуттів
  • Ой круто
  • Боюся уявити, яка там кімната Крістіана Грея
  • Природа не жартує
  • Леся, Вам щастить! Це знак - не проходь повз!

Нагадаємо, що раніше учасник "Танців з зірками" і колишній партнер Лесі Нікітюк на проекті Макс Єжов розповіла, що насправді стояло за її конфліктами з Владом Ямою, і як ведуча відчувала себе за лаштунками найтанцювальнішого шоу країни.

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Леся Нікітюк