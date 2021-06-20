Нікітюк зізналася, чому не стала "Хлостячкою" і заговорила про своє весілля: "всі вже готові"

Леся Нікітюк - завидна холостячка, яка не поспішає ділитися своїм особистим життям з громадськістю. У січні ведуча зізналася, що чоловіки з юності не балували її увагою – починали зустрічатися з дівчиною, а потім переключалися на її подруг, тому у Леді Ле розвинулися певні комплекси, з якими вона бореться досі. До слова, Леся відмовився бути наступною "Холостячкою", поступившись місцем Златі Огневич.

У коментарі Каті Осадчій для " Світського життя " вона пяснила, чому не захотіла стати головною героїнею романтичного реаліті.

До слова, Леді Ле довгий час соромилася свого високого зросту, але потім стала пишатися модельними параметрами.

"Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але в принципі я розумію реальність, це було б як "Білосніжка і сім гномів-2". Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", — пояснила свою відмову ведуча.

Леді Ле зізналася, чи закидають батьки її питаннями про весілля і сім'ю. Про словами теледви, вони вже змрилися з тим, що знакова подія в житті дочки відбудеться не скоро.

Леся зізналася, чи готова йти під вінець

"Всі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, (де ви там?) чоловік", - звернулася вона до потенційного щасливчика.

До слова, Леся нещодавно спровокувала хвилю пліток про особисте життя, позуючи поряд з "Холостяком 11" Михайлом Заливако, пізніше хакери "злили" переписку бізнесмена та ведучої, але вона виявилася виключно дружньою.