ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: "варто ховатися, Надя близько"

Новость на русском →
Неділя 18 липня 2021 12:09
Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: "варто ховатися, Надя близько" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Нікітюк -володарка модельних параметрів, які з гордістю демонструє. Але так було не завжди- колись ведуча комплексувала через високий зріст. Зараз же вона пишаєтся своїми стрункими підтягнутими формами і модельними данними, а нескінченні ноги любить підкреслювати кокетливим міні, яке дозволяє шанувальникам милуватися її достоїнствами.

Заради нового фотосету в instagram Леді Ле вибрала ультракоротку сукню пурпурного відтінку, а на одному з кадрів компанію їй склав... Володимир Дантес.

Леся позує в ультраміні по фігурі з відкритою лінією декольте і оригінальною деталлю оформлення – плічками з довгою бахромою. Вона доверишла образ чорними туфлями з декором на шпильці.

На одному з кадрів біля ніг Лесі розташувався Володимир Данес. Він обійняв ведучу, а вона поклала йому руку на плече.

"Ну, тут все логічно... гарячий цех, гаряча ведуча. Хлопчина підкотив", - прокоментувала знімки в незвичайному місці і в несподіваній компанії телезірка.

Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: &quot;варто ховатися, Надя близько&quot;

Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: &quot;варто ховатися, Надя близько&quot;

Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: &quot;варто ховатися, Надя близько&quot;

Леся з Володимиром Дантесом спантеличили мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Схоже, дружина артиста Надя Дорофєєва нітрохи не приревнувала чоловіка до ведучої, адже поставила кадру лайк. Також образ Леді Ле оцінила Ольга Сумська. "Богиня", - написала вона комплімент.

У коментарях підписники Лесі назвали її новим ревізором і порадили остерігатися реакції дружини Дантеса.

  • Вааау! Це мега стильно
  • Леся, біжіть, Надя все бачить
  • Сексуальна красуня
  • Шик і блиск
  • Круто! Ви - неймовірна
  • Просто красуня
  • Всі падають у твоїх ніг
  • Леді Вамп
  • А Надя не буде ревнувати?
  • Раджу ховатися, Надя близько

Нагадаємо, що раніше Леся розохотила мережу фото у крихітному бікіні.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк Владимир Дантес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Бабин Яр. Контекст" визнаний кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю
"Бабин Яр. Контекст" визнаний кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю