Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: "варто ховатися, Надя близько"

Леся Нікітюк -володарка модельних параметрів, які з гордістю демонструє. Але так було не завжди- колись ведуча комплексувала через високий зріст . Зараз же вона пишаєтся своїми стрункими підтягнутими формами і модельними данними, а нескінченні ноги любить підкреслювати кокетливим міні, яке дозволяє шанувальникам милуватися її достоїнствами.

Заради нового фотосету в instagram Леді Ле вибрала ультракоротку сукню пурпурного відтінку, а на одному з кадрів компанію їй склав... Володимир Дантес.

Леся позує в ультраміні по фігурі з відкритою лінією декольте і оригінальною деталлю оформлення – плічками з довгою бахромою. Вона доверишла образ чорними туфлями з декором на шпильці.

На одному з кадрів біля ніг Лесі розташувався Володимир Данес. Він обійняв ведучу, а вона поклала йому руку на плече.

"Ну, тут все логічно... гарячий цех, гаряча ведуча. Хлопчина підкотив", - прокоментувала знімки в незвичайному місці і в несподіваній компанії телезірка.

Леся з Володимиром Дантесом спантеличили мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Схоже, дружина артиста Надя Дорофєєва нітрохи не приревнувала чоловіка до ведучої, адже поставила кадру лайк. Також образ Леді Ле оцінила Ольга Сумська. "Богиня", - написала вона комплімент.

У коментарях підписники Лесі назвали її новим ревізором і порадили остерігатися реакції дружини Дантеса.