ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ти ніколи не була красивішою: Кім Кардашьян зворушливо привітала маму з 65-річчям

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 20:28
Ти ніколи не була красивішою: Кім Кардашьян зворушливо привітала маму з 65-річчям Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка зворушила мережу

Кріс Дженнер - мама знаменитих на весь світ сестер Кардашьян-Дженнер - відзначила 5-го листопада 65-річний ювілей. На честь такої події Кім Кардашьян вирішила зробити черговий зворушливий сімейний пост. Вона опублікувала фото, де вони з мамою постали удвох для зйомки парфуму. Кім та Кріс постали у красивих сукнях і з бездоганним макіяжем і укладками. У підпису зірка висловила своє захоплення вічно квітучим виглядом Дженнер, а також її життєвою силою і любов'ю.

Ти ніколи не була красивішою: Кім Кардашьян зворушливо привітала маму з 65-річчямТи ніколи не була красивішою: Кім Кардашьян зворушливо привітала маму з 65-річчям

Кім Кардашьян з мамою (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Мамочко! Тобі зараз 65 років, і ти ніколи не виглядала краще! Чесно кажучи, не знаю, як ти це робиш! Ти робиш життя таким простим, виховуючи 6 дітей і керуючи імперією, будучи найбільш уважною мамою і кращим другом! Я нескінченно вдячна за життєві навички, якими ти нас всіх навчила.

Спасибі за те, що ти подаєш найкращий приклад, прививаєш нам нашу трудову етику і даєш нам стільки любові. Я люблю тебе, хоча цих слів недостатньо. З Днем народження!", - написала Кім. "Я тебе люблю безмірно", - відповіла Кріс.

Фанати приєдналися до захоплення Кім та її мами, написавши масу компліментів обом. "Ви обидві просто чудові", "Мамо, ти неймовірна", "Я хочу виглядати, як Кріс, коли мені буде 65", "Ти найкраща донька", - пишуть фанати Кім, яка також нещодавно відзначила ювілей.

Нагадаємо, раніше Кім розчарувала фанатів своїм невдалим вбранням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС